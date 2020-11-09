filippowaea

Начинающий специалист

﻿Приветствую всех, кого заинтересовало мое резюме.

﻿Я - начинающий специалист в сфере IT. Область моих знаний очень обширна: начиная с простого графического дизайна и верстки, заканчивая обеспечением ИБ.

﻿Рассказывая о себе и своих навыках, начну с самого начала. Я студент 3 курса Московского приборостроительного колледжа имени Г.В. Плеханова, учусь по специальности "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". Помимо основного курса, который преподается в колледже я беру множество дополнительных для повышение квалификации. Основной моей деятельностью вот уже почти как 2 года является верстка сайтов. Умею верстать их как на чистом HTML и CSS, так и на Bootstrap и SASS. Также активно начинаю осваивать CMS системы. Есть опыт в верстке интернет-магазинов и сайтов-одностраничников.

﻿Вторым своим достоинством считаю практически свободное владение английским языком. Летом 2020 проходила стажировку за границей (Мальта) перед будущим поступлением в иностранный ВУЗ. Летом 2021 сдаю международный экзамен TOEFL.

﻿Исходя из вышеперечисленных моих качеств вытекает еще одна сфера, которую я сама для себя затронула. Это сфера образования. Около года я занимаюсь обучением всех желающих основам, которые знаю сама, стараясь преподносить их простым и понятным языком. Около 2х лет готовлю к экзаменам по 4 предметам: математика, информатика, русский язык и английский. На моей практике ученики сдавали ОГЭ не ниже оценки 5, а ЕГЭ на 85+ баллов.

С большой надеждой ищу площадку, где мое образование может быть применено и по достоинству оценено.

С Уважением,

Филиппова Екатерина.