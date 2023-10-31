fimasofar

Ефим Замостьянин fimasofar

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO-специалист

Обучение:

Минский институт управления, факультет правоведения (2002-2007).

ЕШКО - английский для начинающих 24 мес. (2002-2004)

Skillbox - курс SEO-специалист от AMDG (2022);

Топвизор - базовый курс по SEO (2023).

Веб-верстка - в процессе.

Практика:

Демис Групп - стажировка в качестве SEO-оптимизатора 2 мес. (2022);

Комплето - стажировка SEO-оптимизатора 3 мес. (2023)

Портфолио

Поисковые системы (SEO)
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