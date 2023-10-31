SEO-специалист Обучение: Минский институт управления, факультет правоведения (2002-2007). ЕШКО - английский для начинающих 24 мес. (2002-2004) Skillbox - курс SEO-специалист от AMDG (2022); Топвизор - базовый курс по SEO (2023). Веб-верстка - в процессе. Практика: Демис Групп - стажировка в качестве SEO-оптимизатора 2 мес. (2022); Комплето - стажировка SEO-оптимизатора 3 мес. (2023)

Я против войны в Украине !