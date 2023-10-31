SEO-специалист
Обучение:
Минский институт управления, факультет правоведения (2002-2007).
ЕШКО - английский для начинающих 24 мес. (2002-2004)
Skillbox - курс SEO-специалист от AMDG (2022);
Топвизор - базовый курс по SEO (2023).
Веб-верстка - в процессе.
Практика:
Демис Групп - стажировка в качестве SEO-оптимизатора 2 мес. (2022);
Комплето - стажировка SEO-оптимизатора 3 мес. (2023)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- SEO-аудит сайта https://dom-sporta.by/нет просмотров
Поисковые системы (SEO)
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