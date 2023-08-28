SEO-аудит сайта https://dom-sporta.by/

В качестве объекта был выбран интернет-магазин спорттоваров, работающий преимущественно онлайн и мелким оптом. Проект реализован как финальная работа по курсу SEO-специалист от AMDG от Skillbox.

Работа была построена следующим образом:

встреча с клиентом;

выполнение SEO-работ, таких как технический аудит, региональное продвижение, аудит по коммерческим факторам и юзабилити, построение стратегии по наращиванию ссылочной массы, прогноз трафика и др.

подготовка рекомендаций по улучшению сайта после каждого этапа;

итоговая презентация с главными рекомендациями.

Клиент не обязался внедрять все либо некоторые рекомендации.