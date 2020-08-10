fitzpatrick

Ольга Фицак fitzpatrick

 
26 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Веб-дизайн

    Приветствую! Требуется разработать дизайн-макет одностраничного сайта с горизонтальной прокруткой и интерактивным меню снизу. По функционалу есть схожесть со слайдером. Тематика - разработка различных приложений и интерфейсов.  Возможно потребуется опыт работы с анимациями и анимированным фоном. На данный момент накидали первые пару ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с базой данных

    Нужно помочь настроить скрипт, который будет получать географические координаты наших клиентов и вводить их в базу данных. А также, у нас есть описание клиентов, которые вызывают у нас особый интерес. Их локацию нужно обновлять с определенной ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция Яндекс

    Добрый день! Нужно встроить в скрипт платежную систему яндекс. сколько будет стоить? сам скрипт и add-on как образец строения отправляю [url=https://kwork.ru/files/uploaded/b6c/cb4/e7e/802bcaf/academy-v4.0+%281%29.zip?attachment=1] [/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
korochev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Интеграция Яндекс
Адекватный заказчик, Рады дальнейшему сотрудничеству!
Все хорошо. Я довольна.
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