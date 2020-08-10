fitzpatrick

Приветствую! Требуется разработать дизайн-макет одностраничного сайта с горизонтальной прокруткой и интерактивным меню снизу. По функционалу есть схожесть со слайдером. Тематика - разработка различных приложений и интерфейсов. Возможно потребуется опыт работы с анимациями и анимированным фоном. На данный момент накидали первые пару ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно помочь настроить скрипт, который будет получать географические координаты наших клиентов и вводить их в базу данных. А также, у нас есть описание клиентов, которые вызывают у нас особый интерес. Их локацию нужно обновлять с определенной ...Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно встроить в скрипт платежную систему яндекс. сколько будет стоить? сам скрипт и add-on как образец строения отправляю [url=https://kwork.ru/files/uploaded/b6c/cb4/e7e/802bcaf/academy-v4.0+%281%29.zip?attachment=1] [/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
3 года назад
Адекватный заказчик, Рады дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все хорошо. Я довольна.