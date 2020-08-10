korochev

Владимир Максимов korochev

 
33 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качество студии по цене фриланса. Бесплатные консультации и аудит.

KorochevWeb – это московская команда амбициозных и талантливых разработчиков, основанная Корочевым в 2016 г. 

Реализовали целый ряд коммерчески успешных проектов для приобретения практического опыта и знаний сразу в нескольких сферах.

Таких как:

  • Нейминг и создание делового стиля.
  • Создание логотипа и брендбука.
  • Копирайтинг.
  • Проектирование и прототипирование дизайн-макетов.
  • UX и UI дизайн.
  • Html верстка.
  • Веб-программирование (создание сайтов, как с нуля и «под ключ», так и доработка существующих проектов).
  • Создание мобильных приложений.
  • Разработка чат-ботов (текстовых и голосовых).
и др.

Направления:

  • Копирайтер.
  • Дизайнер логотипов и визуальной графики (CorelDraw, Photoshop).
  • UI / UX дизайнер (Axure RP, Figma, Adobe XD).
  • Front-end разработчик (HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, AJAX).
  • Back-end разработчик (PHP7, MySQL, IIS, Apache CGI, Joomla, MODX).
  • Менеджер проектов.
  • Account-manager.

Преимущества:

  • Официально зарегистрированная компания с офисов в Москве и гарантиями, закрепленными договором.
  • Возможность удаленной работы с иногородними.
  • Абсолютно прозрачный и фиксированный прайс-лист с низкими ценами даже по меркам фриланса.
  • Сотрудничество со всеми проектами (вне зависимости от уровня сложности, разработки, капиталовложений).
  • Щедрая программа скидок и акций:
  • 15% на каждый следующий заказ + домен и хостинг в подарок (сайт под ключ).
  • Бесплатные консультации и аудит для всех.
Образование:

Успешно прошли подготовку в таких учебных заведениях, как:

- ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 

- ﻿ФГБОУ ВПО «Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета», 

- ОЧУ ДПО «Центр обучения "Специалист" УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана»,

- МБУ ДО «Городской центр дополнительного образования»,

- АНО ДПО «Академия АйТи»,

- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,

- ООО «Онлайн-университет Skillbox»

и др.

Способы оплаты:

  • Банковские карты (все платежные системы).
  • Яндекс. Деньги.
  • QIWI.
  • WebMoney.
  • PayPal.
  • Банковский перевод
Контактная информация:

Быстрый и оперативный ответ на все вопросы!
JavascriptMySQLHTMLJoomlaFigmaMODXjQueryApacheAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
fitzpatrick
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Интеграция Яндекс
Все хорошо. Я довольна.
Адекватный заказчик, Рады дальнейшему сотрудничеству!
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