Качество студии по цене фриланса. Бесплатные консультации и аудит.

KorochevWeb – это московская команда амбициозных и талантливых разработчиков, основанная Корочевым в 2016 г.

Реализовали целый ряд коммерчески успешных проектов для приобретения практического опыта и знаний сразу в нескольких сферах.

Таких как:

Нейминг и создание делового стиля.

Создание логотипа и брендбука.

Копирайтинг.

Проектирование и прототипирование дизайн-макетов.

UX и UI дизайн.

Html верстка.

Веб-программирование (создание сайтов, как с нуля и «под ключ», так и доработка существующих проектов).

Создание мобильных приложений.

Разработка чат-ботов (текстовых и голосовых).

и др.

Направления:

Копирайтер.

Дизайнер логотипов и визуальной графики ( CorelDraw, Photoshop ).

). UI / UX дизайнер ( Axure RP, Figma, Adobe XD ).

). Front-end разработчик (HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, AJAX ).

). Back-end разработчик ( PHP7, MySQL, IIS, Apache CGI, Joomla, MODX ).

). Менеджер проектов.

Account-manager.

Преимущества:

Официально зарегистрированная компания с офисов в Москве и гарантиями, закрепленными договором .

с офисов в Москве и гарантиями, закрепленными . Возможность удаленной работы с иногородними.

работы с иногородними. Абсолютно прозрачный и фиксированный прайс-лист с низкими ценами даже по меркам фриланса.

с низкими ценами даже по меркам фриланса. Сотрудничество со всеми проектами (вне зависимости от уровня сложности, разработки, капиталовложений).

Щедрая программа скидок и акций:

15% на каждый следующий заказ + домен и хостинг в подарок (сайт под ключ).

следующий заказ + домен и хостинг в (сайт под ключ). Бесплатные консультации и аудит для всех.

Успешно прошли подготовку в таких учебных заведениях, как:

- ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,

- ﻿ФГБОУ ВПО «Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета»,

- ОЧУ ДПО «Центр обучения "Специалист" УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана»,

- МБУ ДО «Городской центр дополнительного образования»,

- АНО ДПО «Академия АйТи»,

- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,

- ООО «Онлайн-университет Skillbox»

и др.

Способы оплаты: