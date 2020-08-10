KorochevWeb – это московская команда амбициозных и талантливых разработчиков, основанная Корочевым в 2016 г.
Реализовали целый ряд коммерчески успешных проектов для приобретения практического опыта и знаний сразу в нескольких сферах.
Таких как:
- Нейминг и создание делового стиля.
- Создание логотипа и брендбука.
- Копирайтинг.
- Проектирование и прототипирование дизайн-макетов.
- UX и UI дизайн.
- Html верстка.
- Веб-программирование (создание сайтов, как с нуля и «под ключ», так и доработка существующих проектов).
- Создание мобильных приложений.
- Разработка чат-ботов (текстовых и голосовых).
Направления:
- Копирайтер.
- Дизайнер логотипов и визуальной графики (CorelDraw, Photoshop).
- UI / UX дизайнер (Axure RP, Figma, Adobe XD).
- Front-end разработчик (HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, AJAX).
- Back-end разработчик (PHP7, MySQL, IIS, Apache CGI, Joomla, MODX).
- Менеджер проектов.
- Account-manager.
Преимущества:
- Официально зарегистрированная компания с офисов в Москве и гарантиями, закрепленными договором.
- Возможность удаленной работы с иногородними.
- Абсолютно прозрачный и фиксированный прайс-лист с низкими ценами даже по меркам фриланса.
- Сотрудничество со всеми проектами (вне зависимости от уровня сложности, разработки, капиталовложений).
- Щедрая программа скидок и акций:
- 15% на каждый следующий заказ + домен и хостинг в подарок (сайт под ключ).
- Бесплатные консультации и аудит для всех.
Успешно прошли подготовку в таких учебных заведениях, как:
- ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,
- ФГБОУ ВПО «Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета»,
- ОЧУ ДПО «Центр обучения "Специалист" УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана»,
- МБУ ДО «Городской центр дополнительного образования»,
- АНО ДПО «Академия АйТи»,
- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,
- ООО «Онлайн-университет Skillbox»
и др.
Способы оплаты:
- Банковские карты (все платежные системы).
- Яндекс. Деньги.
- QIWI.
- WebMoney.
- PayPal.
- Банковский перевод
- Telegram
- Телефоны: +7 (495) 178-06-67 (городской), +7 (995) 313-54-47 (мобильный).
- [email protected]
- Сайт: korochev.com
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