flaconsult

Владимир flaconsult

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Flash/Flex Developer

Разработка видео плееров, аудио плееров, рисовалок, конструкторов, калькуляторов, баннеров, мини-игр, приложений для социальных сетей, интерактивные карты, галереи изображений, голосовалок, флеш-сайтов

Skype: vladimirkr81

Flash
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Отзывы заказчиков
Papa_AL
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Флеш
Надёдный чел. Спс всё супер и опереративно!
Все четко с оплатой. Четкие требования. Рекомендую всем сотрудничать, хороший заказчик! :)
Ответный отзыв
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Прватный проект для Винилова Сергея (flaconsult)
Отличная работа. Без исходника перерисовал флэш-баннер по образцу со стороннего сайта. Идентичность - 99%
Четкие требования - приятно было сотрудничать. Найдеюсь еще будут проекты :)
Ответный отзыв
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Преобразовать размеры флеш-баннера
Свою работу Сергей выполнил быстро и без нареканий с точки зрения качества. Относительно низкая стоимость - это еще одно его конкурентное преимущество.
По оплате все четко, простое задание, сделал получил, спасибо за предоставленную возможность заработать :)
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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