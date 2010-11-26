Flash/Flex Developer
Разработка видео плееров, аудио плееров, рисовалок, конструкторов, калькуляторов, баннеров, мини-игр, приложений для социальных сетей, интерактивные карты, галереи изображений, голосовалок, флеш-сайтов
Skype: vladimirkr81
Портфолио
- Видео плеер185 просмотров
- Видео плеер184 просмотра
- Видео плеер195 просмотров
- Интерактивные часы219 просмотров
- Кроссворд191 просмотр
- Графити174 просмотра
- Адаптация шаблона176 просмотров
- Адаптация шаблона159 просмотров
- Флеш элементы для сайта150 просмотров
- Заготовка сайта200 просмотров
- Голосовалка для конкурса177 просмотров
- Заготовка сайта188 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Надёдный чел. Спс всё супер и опереративно!
Ответный отзыв
Все четко с оплатой. Четкие требования. Рекомендую всем сотрудничать, хороший заказчик! :)
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Без исходника перерисовал флэш-баннер по образцу со стороннего сайта. Идентичность - 99%
Ответный отзыв
Четкие требования - приятно было сотрудничать. Найдеюсь еще будут проекты :)
$5
10 баллов
13 лет назад
Свою работу Сергей выполнил быстро и без нареканий с точки зрения качества. Относительно низкая стоимость - это еще одно его конкурентное преимущество.
Ответный отзыв
По оплате все четко, простое задание, сделал получил, спасибо за предоставленную возможность заработать :)
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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