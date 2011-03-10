Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать курсовую по геологии, тема – «органический мир морей. Зоны их обитания», объем – 9 – 13 страниц. Жду ваших предложений по стоимости и срокам
Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать курсовую по геологии, тема – «органический мир морей. Зоны их обитания», объем – 9 – 13 страниц. Жду ваших предложений по стоимости и срокам
Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить курсовую работу на Delphi, с пояснительной запиской,структура которой указана в задании. Жду от вас предложений по стоимости и срокам выполнения. (исходные условия варианта будут чуть позже)
Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить курсовую работу на Delphi, с краткими комментариями в коде и поянительной запиской (скан задания и формат пояснительной записки в приложенных файлах). Жду Ваших предложений по стоимости и срокам исполнения (все сканы ...