flanceman

Андрей flanceman

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Курсовая по геологии

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать курсовую по геологии, тема – «органический мир морей. Зоны их обитания», объем – 9 – 13 страниц. Жду ваших предложений по стоимости и срокам

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая на Delphi

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить курсовую работу на Delphi, с пояснительной запиской,структура которой указана в задании. Жду от вас предложений по стоимости и срокам выполнения. (исходные условия варианта будут чуть позже)

    Delphi
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая на Delphi

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить курсовую работу на Delphi, с краткими комментариями в коде и поянительной запиской (скан задания и формат пояснительной записки в приложенных файлах). Жду Ваших предложений по стоимости и срокам исполнения (все сканы ...

    Delphi
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад