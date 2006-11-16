flasser

Александр Олейник flasser

 
42 годаУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Flash-дизайнер / Баннер-мейкер

Опыт работы 5лет.

Копирайтинг/Рерайтинг

Профессиональные навыки:

Macromedia Flash СS3

Растровая графика: Adobe Photoshop

Векторная графика: Adobe Illustrator, Corel Draw

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

icq:735897

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Олейник Александр (flasser)№2
Все свертал и исправл в сверстанном так, как надо. Без предоплаты. Спасибо.
Работаем не первый раз,без предоплаты, все отлично.
Ответный отзыв
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Создание флеш заставки
Работа выполнена отлично
C оплатой никаких проблем, рекомендую к сотрудничеству всем.
Ответный отзыв
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Олейник Александр (flasser)
Александр хорошо понял задачу, хотя ТЗ не было, а было небольшое описание что и как. Спасибо за сотрудничество!
Порядочный заказчик.Никаких проблем с оплатой, хотя работал без аванса. Все в полной сумме и в срок. Рекомендую к сотрудничеству всем.
Ответный отзыв
Mikaels
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Проект на флеш
Спасибо за работу! все выполнено красиво и качественно! Особенно порадовал размер флешки... спасибо!
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
axxl
Россия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Создание с нуля меню на флеш
Большое спасибо за выполенную работу. Сделано было быстро, а главное в работу вносились коррективы, которые нам требовались, в результате получилось то что нужно.
Хороший заказчик
Ответный отзыв