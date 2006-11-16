Александр Олейник flasserflasser
42 годаУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Flash-дизайнер / Баннер-мейкер
Опыт работы 5лет.
Копирайтинг/Рерайтинг
Профессиональные навыки:
Macromedia Flash СS3
Растровая графика: Adobe Photoshop
Векторная графика: Adobe Illustrator, Corel Draw
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
icq:735897
Портфолио
- Ноутбуки278 просмотров
- Банер для Вертикали324 просмотра
- Интерактивная карта196 просмотров
- Шапка для сайта о собаках280 просмотров
- Без названия238 просмотров
- Kib-net.ru275 просмотров
- Банер для Asus310 просмотров
- Банер для autoatlas242 просмотра
- Банер для kaskad-via.ru291 просмотр
- Айболит257 просмотров
- Без названия274 просмотра
- Одуванчик308 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Все свертал и исправл в сверстанном так, как надо. Без предоплаты. Спасибо.
Ответный отзыв
Работаем не первый раз,без предоплаты, все отлично.
$100
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена отлично
Ответный отзыв
C оплатой никаких проблем, рекомендую к сотрудничеству всем.
$80
10 баллов
15 лет назад
Александр хорошо понял задачу, хотя ТЗ не было, а было небольшое описание что и как. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Порядочный заказчик.Никаких проблем с оплатой, хотя работал без аванса. Все в полной сумме и в срок. Рекомендую к сотрудничеству всем.
$30
10 баллов
17 лет назад
Спасибо за работу! все выполнено красиво и качественно! Особенно порадовал размер флешки... спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$20
10 баллов
17 лет назад
Большое спасибо за выполенную работу. Сделано было быстро, а главное в работу вносились коррективы, которые нам требовались, в результате получилось то что нужно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик