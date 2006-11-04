fobitex

Дмитрий Сорокин fobitex

 
39 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Студия WEB дизайна FOBITEX

Создание, поддержка сайтов, система управления сайтом, WEB программирование, Flash технология и реклама в Интернете, создание фирменного стиля.

Отзывы заказчиков
netcyberg
Павел 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$150
9 баллов
17 лет назад
Сверстать 6 страниц в XHTML/HTML 4
Работу выполнили качественно и в очень короткий срок. По деньгам так же предложили хорошую цену. Молодцы.
Хороший заказчик. Побольше бы таких. Рекомендую
Ответный отзыв
Molodoy
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Разработка дизайна для информационного портала
Большой респект за предоставленную форму заказа, исполнитель сразу все понял чего я хочу. Цена и сроки порадовала. Спасибо!
ossadchy
Юрий 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
17 лет назад
Верстка шаблона Joomla
Выполнил работу очень быстро и качественно! Очень рекомендую, как хорошего специалиста.
Приятно работать с этим заказчиком. Профессионал. +
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