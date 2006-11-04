Студия WEB дизайна FOBITEX
Создание, поддержка сайтов, система управления сайтом, WEB программирование, Flash технология и реклама в Интернете, создание фирменного стиля.
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Отзывы заказчиков
$150
9 баллов
17 лет назад
Работу выполнили качественно и в очень короткий срок. По деньгам так же предложили хорошую цену. Молодцы.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Побольше бы таких. Рекомендую
$0
10 баллов
17 лет назад
Большой респект за предоставленную форму заказа, исполнитель сразу все понял чего я хочу. Цена и сроки порадовала. Спасибо!
$20
10 баллов
17 лет назад
Выполнил работу очень быстро и качественно! Очень рекомендую, как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим заказчиком. Профессионал. +