Дизайнер

http://www.fntw.ru

Навыки, основанные на информации: Профессиональный веб-дизайнер с опытом работы в области более 25 лет. Креативные, не шаблонные визуальные решения. Опыт самостоятельного ведения проектов и организации процесса полностью в качестве арт-директора.

Умен, талантлив, остроумен, харизматичен, общителен, сообразителен, интеллектуален, напорист, упрям, настойчив, непреклонен. Радикальный экспериментатор с ярко выраженными чертами свободомыслящего аналитика. Моралист с чувством долга и высокой суперэго-силой, руководствуется практическими соображениями и трезвыми размышлениями.

Профессиональные навыки: Работаю на результат.