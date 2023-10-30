Дизайнер
Навыки, основанные на информации: Профессиональный веб-дизайнер с опытом работы в области более 25 лет. Креативные, не шаблонные визуальные решения. Опыт самостоятельного ведения проектов и организации процесса полностью в качестве арт-директора.
Умен, талантлив, остроумен, харизматичен, общителен, сообразителен, интеллектуален, напорист, упрям, настойчив, непреклонен. Радикальный экспериментатор с ярко выраженными чертами свободомыслящего аналитика. Моралист с чувством долга и высокой суперэго-силой, руководствуется практическими соображениями и трезвыми размышлениями.
Профессиональные навыки: Работаю на результат.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Горнолыжный курорт285 просмотров
- Горнолыжный курорт257 просмотров
- Ресторан «калужская застава»276 просмотров
- Дятьково519 просмотров
- Dukascopy Swiss346 просмотров
- CyberMed436 просмотров
- CyberMed435 просмотров
- CarSeller344 просмотра
- Салон красоты "Эстети"310 просмотров
- Инвестиционно-консалтинговая группа "Стерх"334 просмотра
- МТС502 просмотра
- МТУ Информ493 просмотра
Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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Сайты «под ключ»
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