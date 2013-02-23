Нужно срочно поднять Тиц больше 0. Сейчас параметры сайта: PR- 2/Тиц-0. Тиц нужно поднять так, чтобы он держался, а не упал через некоторое время. Сайт с онлайн фильмами. Сайт: http://vk.cc/1B8X4O