fooks

Владимирович fooks

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Прямые ссылки с плеера UPPOD

    $5

    Есть сайт aburmu4.com там есть плеер Uppod, но ссылки закодированы,. такого вида: s1.aburmu4.com/v/8814d05cd2a16f4137914403cd2abb65/vsfw/lincoln.lawyer.2011.bdrip.uk.flv Взято тут: s1.aburmu4.com/player/play.php?name=vsfw/lincoln.lawyer.2011.bdrip.uk.flv Нужно как-то сделать, чтобы видео можно было смотреть у меня на сайте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер видео с ex.ua

    $50

    Нужен парсер видео с сайта ex.ua. Ссылки могут быть вида: http://сайт/скрипт.php?url=адрес видео на ex.ua Скрипт должен парсить сериалы по сериям! ПЛАЧУ- 20$

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад