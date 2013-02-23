Нужно срочно поднять Тиц больше 0. Сейчас параметры сайта: PR- 2/Тиц-0. Тиц нужно поднять так, чтобы он держался, а не упал через некоторое время. Сайт с онлайн фильмами. Сайт: http://vk.cc/1B8X4O
Поисковые системы (SEO)4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужно срочно поднять Тиц больше 0. Сейчас параметры сайта: PR- 2/Тиц-0. Тиц нужно поднять так, чтобы он держался, а не упал через некоторое время. Сайт с онлайн фильмами. Сайт: http://vk.cc/1B8X4O
Есть сайт aburmu4.com там есть плеер Uppod, но ссылки закодированы,. такого вида: s1.aburmu4.com/v/8814d05cd2a16f4137914403cd2abb65/vsfw/lincoln.lawyer.2011.bdrip.uk.flv Взято тут: s1.aburmu4.com/player/play.php?name=vsfw/lincoln.lawyer.2011.bdrip.uk.flv Нужно как-то сделать, чтобы видео можно было смотреть у меня на сайте ...
Нужен парсер видео с сайта ex.ua. Ссылки могут быть вида: http://сайт/скрипт.php?url=адрес видео на ex.ua Скрипт должен парсить сериалы по сериям! ПЛАЧУ- 20$