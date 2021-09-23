fortunarustfun

Требуется доработки по фильтру. Необходимо сделать фильтр, в котором можно будет выбирать диапазон в нескольких значениях Пример: Диапазон От 1 кГЦ До 1 Мгц В самом товаре, соответственно будут 2 свойства заполнены Диапазон от, кГЦ: 1 Диапазон до, Мгц: 1 Ранее была ...