fortunarustfun

Необходимо добавить товары на сайт. 1 товар = 15 р. Ориентировочное количество ~100 товаров Нужно будет добавить одни и те же товары на 2 сайта. Первый сайт - самописный движок. Второй сайт - Битрикс.
- Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Требуется доработки по фильтру. Необходимо сделать фильтр, в котором можно будет выбирать диапазон в нескольких значениях Пример: Диапазон От 1 кГЦ До 1 Мгц В самом товаре, соответственно будут 2 свойства заполнены Диапазон от, кГЦ: 1 Диапазон до, Мгц: 1 Ранее была ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Составить описания для разделов, товаров. Разместить в тексте ключевые слова (ключи уже отобраны, подбирать не нужно, только разместить) Требуемое количество символов: 1000-1500 Частота размещения ключевых слов в тексте: до 7% Оплата за количество символов - 100-150 руб\1000 символов. Напрямую ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перенести сайт с движка opencart на osctore.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
ТЗ по корректировке товаров на сайте через админку Битрикс, Оцените пожалуйста по стоимости: 1 Этап (стоимость за 1 товар) 2 Этап (стоимость за 1 товар) 1+2 Этапы (стоимость за 1 товар) [url=https://docs.google.com/document/d/1NDMC_mcNz2k3lukj7HAnDCFM30Y9on7lllbFodijFoE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1NDMC_mcNz2k3lukj7HAnDCFM30Y9on7lllbFodijFoE/edit?usp=sharing[/url]Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад