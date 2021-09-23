fortunarustfun

Антон fortunarustfun

 
30 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты на Битрикс. Ищу разработчиков на доработку, контент менеджеров, дизайнеров и т.п.
Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей