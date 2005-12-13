Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
17 лет назад
Очень хороший специалист по Unix системам. Быстро справился со своей задачей. + помог разобраться в 2-х деликатных вопросах. Было приятно с ним работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошие специалисты в своей сфере. Было приятно сотрудничать. Рекомендую как флилансерам так и заказчикам.
$40
10 баллов
18 лет назад
Отличный специалист. Порученую работу делает честно, качественно и в срок! Готов не раз ещё обратиться к нему за помощью!
Ответный отзыв
Работать было приятно. Заказчик все время был в асе и можно было спрашивать интересующую информацию. Деньги, по окончании работы были переведены сразу. Работой доволен.
$0
10 баллов
18 лет назад
Приятно работать с такими специалистами!