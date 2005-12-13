fr33man

Гость fr33man

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
gush
Украина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Настройка сервера
Очень хороший специалист по Unix системам. Быстро справился со своей задачей. + помог разобраться в 2-х деликатных вопросах. Было приятно с ним работать. Рекомендую.
Хорошие специалисты в своей сфере. Было приятно сотрудничать. Рекомендую как флилансерам так и заказчикам.
Ответный отзыв
institoris
Олег 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
18 лет назад
Почтовик на Fedora Care 4
Отличный специалист. Порученую работу делает честно, качественно и в срок! Готов не раз ещё обратиться к нему за помощью!
Работать было приятно. Заказчик все время был в асе и можно было спрашивать интересующую информацию. Деньги, по окончании работы были переведены сразу. Работой доволен.
Ответный отзыв
franzag
AG Franz 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Нужен текстовый файл или любая БД содержащие слова английского языка.
Приятно работать с такими специалистами!