franzag

AG Franz franzag

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Проект под Linux

    $500

    Требуется программист под Linux. Задача: 1. Сделать минимальный загрузочный CD диск с Linux или FreeBSD. 2. Написать программу для снятия образов с жесткого диска (диск целиком или отдельный раздел). Соответственно, программа должна потом восстановить диск/раздел из этого ...

    LinuxFreeBSD
    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа под Linux

    $500

    Требуется программист под Linux. Задача следующая: 1. Есть загрузочный диск CD и с него автоматически запускается Linux 2. Затем также автоматом запускается программа, которая делает следующее: a. Считывает и показывает все устройства (диски, сетевый диски, USB). Показывает занятое и свободное пространство ...

    Linux
    Системное программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оформление форм VS2005

    $2500

    Нужны оригинальные дизайны для форм проекта, который разрабатывается под Visual Studio 2005. Приложение стандартное, типа backup, но формы должны быть очень красивые.

    Дизайн интерфейсов и игр10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Консультант по SharePoint Server 2007

    Нужен консультант или специалист знающий SharePoint Server 2007. Допустим надо решить такую задачу: всем пользователям сайта назначить alerts через один макрос или другую процедуру - консультанту виднее. Нужны частые, но короткие по загрузке консультации. Могутбыть, ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно предложить и настроить почтовый сервер

    $500

    A. Есть множество почтовых ящиков (более 60 с различных доменов) B. В компании почту с этих ящиков в различной комбинации получает около 10 человек Сервер может быть под виртуальной машиной, поэтому любая ОС допустима, но лучше всего под Win ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен поиск информации в Интернет.Найти RSS Feeds.

    $100

    Нужны ссылки на RSS feeds на английском языке на следующие темы: Анекдоты, пословицы, поговорки, цитаты, гороскопы, умные мысли. Технические требования: Частота обновления RSS Feeds не реже 3 статей за сутки Поле Subject в RSS желательно чтобы было смысловым - ...

    Поиск информации6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Библиотеки кодов на VB6/VBA

    $2500

    Для всех, кто работал или работает на VB6/VBA. Требуются библиотеки кодов на VBA/VB6. (Внимание, в конце есть дополнение к ТЗ) Есть инструмент для работы в VBA редакторе SmartVBA: www.SmartVBA.com . В нем есть модуль управления ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен текст контракта

    $30

    Срочно нужен образец текста контракта на поставку программного обеспечения на русском и английском языках. Тексты параллельны. Плюс образец акта выполненных работ на русском и английском. Просим предоставить тексты, мы выберем за какой образец мы заплатим.

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • БД mySQL => MS SQL

    $50

    Есть скрипты БД mySQL - необходимо создать такую же БД в MS SQL. В БД 18 таблиц. Пример двух таблиц приложен в файле CreateTableSQL.txt Надо внимательно посмотреть все поля таблиц mySQL на предмет их адекватного представления ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется разработчик

    $2500

    Требуется разработчик на удаленную работу. Требования. Среда и язык разработки: Разработка в Visual Studio 2005. Необходим опыт работы с .NET (VB.NET или C# - предпочтительно VB.NET) и ASP.NET - скорей всего почти во всех web controls понадобиться ...

    Ajax
    Прикладное ПО26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен форум рабочей группы

    Для работы рабочей группы нужен командный сайт предпочтительно на asp.net Можно взять готовый DotNetNuke из http://www.asp.net/downloads/starterkits/DotNetNuke.aspx?tabid=62 и настроить его под наши нужды. Что нам нужно: Многопользовательский доступ, пользователей добавляет сисадмин. Форум, который поддерживает темы. Возможность загружать файлы на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • GMJ

    $1000

    Требуется продвижение сайта GMJ и программы для сотового телефона, которая загружается с этого сайта. Новичков в продвижение просим не беспокоить, нам требуется специалист имеющий опыт в этой области. Мы бы хотели, что бы ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны энциклопедии

    Нужны общеупотребительные энциклопедии на русском языке в электронном виде или в виде базы данных. Например, "Большая советская энциклопедия" или что-то более свежее.

    Поиск информации10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка макета дизайна для сайта

    $250

    Требуется макет для сайта, на котором будет продвигаться программа для мобильного телефона - читалка новостей. В дизайне желательно использовать графику связанную с сотовой связьи, мобильным телефоном. Дизайн должен быть лаконичным. Нужен макет только одной страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуются тестеры для тестирования приложения на мобильном телефоне

    $500

    На любом телефоне поддерживающем Java надо будет покрутить программу читалку новостей в течение недели - возможно она Вам понравится и Вы ее оставите на своем телефоне :). Найти баги, если такие есть. Высказать свое мнение ...

    Тестирование ПО39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тестирование и экспертиза инструмента для VBA и VB6

    $250

    Есть два продукта на сайте www.SmartVBA.com. Они называются SmartVB6 и SmartVBA. Это инструменты для разработки в VB6 и VBA – соответственно нужны и разработчики в этих средах. Надо покрутить их час другой и высказать свое ...

    Тестирование ПО13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен генератор случайных числе на VB или VB.NET

    $100

    Нужен генератор случайных числе на VB или VB.NET Генератор принимается только с указанием его характеристик (частота повторяемости комбинаций чисел заданной длины - например комбинаций длиной 8 или более чисел).

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен текстовый файл или любая БД содержащие слова английского языка.

    $50

    Нужен текстовый файл или любая БД содержащие слова английского языка. Если это будет частотный словарь - особенно приветствуется (т.е. слова с указанием частотности их встречаемости в английском языке). Оплата yandex деньги или webmoney.

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Нужна нейронная сеть

    $3000

    Нужна приемлемо работающая нейронная сеть. Язык программирования не играет роли для предварительного проекта. Качество сети можно оценить по прогнозированию поведения синусоиды, триггера или любых типовых числовых данных, которые традиционно используются для проверки работы нейронных сетей. ...

    Прикладное ПО30 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
natalis
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Разработка макета дизайна для сайта
Только положительное впечатление от сотрудничества, работа оплачена четко.
Очень хорошая работа!
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