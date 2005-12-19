Требуется программист под Linux. Задача: 1. Сделать минимальный загрузочный CD диск с Linux или FreeBSD. 2. Написать программу для снятия образов с жесткого диска (диск целиком или отдельный раздел). Соответственно, программа должна потом восстановить диск/раздел из этого ...
- $500Системное программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется программист под Linux. Задача следующая: 1. Есть загрузочный диск CD и с него автоматически запускается Linux 2. Затем также автоматом запускается программа, которая делает следующее: a. Считывает и показывает все устройства (диски, сетевый диски, USB). Показывает занятое и свободное пространство ...Системное программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужны оригинальные дизайны для форм проекта, который разрабатывается под Visual Studio 2005. Приложение стандартное, типа backup, но формы должны быть очень красивые.Дизайн интерфейсов и игр10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен консультант или специалист знающий SharePoint Server 2007. Допустим надо решить такую задачу: всем пользователям сайта назначить alerts через один макрос или другую процедуру - консультанту виднее. Нужны частые, но короткие по загрузке консультации. Могутбыть, ...Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
A. Есть множество почтовых ящиков (более 60 с различных доменов) B. В компании почту с этих ящиков в различной комбинации получает около 10 человек Сервер может быть под виртуальной машиной, поэтому любая ОС допустима, но лучше всего под Win ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужны ссылки на RSS feeds на английском языке на следующие темы: Анекдоты, пословицы, поговорки, цитаты, гороскопы, умные мысли. Технические требования: Частота обновления RSS Feeds не реже 3 статей за сутки Поле Subject в RSS желательно чтобы было смысловым - ...Поиск информации6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Для всех, кто работал или работает на VB6/VBA. Требуются библиотеки кодов на VBA/VB6. (Внимание, в конце есть дополнение к ТЗ) Есть инструмент для работы в VBA редакторе SmartVBA: www.SmartVBA.com . В нем есть модуль управления ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Срочно нужен образец текста контракта на поставку программного обеспечения на русском и английском языках. Тексты параллельны. Плюс образец акта выполненных работ на русском и английском. Просим предоставить тексты, мы выберем за какой образец мы заплатим.Юридические услуги1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть скрипты БД mySQL - необходимо создать такую же БД в MS SQL. В БД 18 таблиц. Пример двух таблиц приложен в файле CreateTableSQL.txt Надо внимательно посмотреть все поля таблиц mySQL на предмет их адекватного представления ...Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется разработчик на удаленную работу. Требования. Среда и язык разработки: Разработка в Visual Studio 2005. Необходим опыт работы с .NET (VB.NET или C# - предпочтительно VB.NET) и ASP.NET - скорей всего почти во всех web controls понадобиться ...Прикладное ПО26 заявокЗакрыт17 лет назад
Для работы рабочей группы нужен командный сайт предпочтительно на asp.net Можно взять готовый DotNetNuke из http://www.asp.net/downloads/starterkits/DotNetNuke.aspx?tabid=62 и настроить его под наши нужды. Что нам нужно: Многопользовательский доступ, пользователей добавляет сисадмин. Форум, который поддерживает темы. Возможность загружать файлы на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется продвижение сайта GMJ и программы для сотового телефона, которая загружается с этого сайта. Новичков в продвижение просим не беспокоить, нам требуется специалист имеющий опыт в этой области. Мы бы хотели, что бы ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужны общеупотребительные энциклопедии на русском языке в электронном виде или в виде базы данных. Например, "Большая советская энциклопедия" или что-то более свежее.Поиск информации10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется макет для сайта, на котором будет продвигаться программа для мобильного телефона - читалка новостей. В дизайне желательно использовать графику связанную с сотовой связьи, мобильным телефоном. Дизайн должен быть лаконичным. Нужен макет только одной страницы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
На любом телефоне поддерживающем Java надо будет покрутить программу читалку новостей в течение недели - возможно она Вам понравится и Вы ее оставите на своем телефоне :). Найти баги, если такие есть. Высказать свое мнение ...Тестирование ПО39 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Есть два продукта на сайте www.SmartVBA.com. Они называются SmartVB6 и SmartVBA. Это инструменты для разработки в VB6 и VBA – соответственно нужны и разработчики в этих средах. Надо покрутить их час другой и высказать свое ...Тестирование ПО13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужен генератор случайных числе на VB или VB.NET Генератор принимается только с указанием его характеристик (частота повторяемости комбинаций чисел заданной длины - например комбинаций длиной 8 или более чисел).Прикладное ПО14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужен текстовый файл или любая БД содержащие слова английского языка. Если это будет частотный словарь - особенно приветствуется (т.е. слова с указанием частотности их встречаемости в английском языке). Оплата yandex деньги или webmoney.Поиск информации1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $3000
Нужна приемлемо работающая нейронная сеть. Язык программирования не играет роли для предварительного проекта. Качество сети можно оценить по прогнозированию поведения синусоиды, триггера или любых типовых числовых данных, которые традиционно используются для проверки работы нейронных сетей. ...Прикладное ПО30 заявокЗакрыт18 лет назад