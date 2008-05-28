Требуется создать подпрограммку для плеера и встроить ее в Windows media player 11 и http://3dtv.at/Index_en.aspx КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕД ФУНКЦИИ: 1) не мешает играть плееру 2) перед выводом ...
Проект под Linux
Требуется программист под Linux.
Задача:
1. Сделать минимальный загрузочный CD диск с Linux или FreeBSD.
2. Написать программу для снятия образов с жесткого диска (диск целиком или отдельный раздел). Соответственно, программа должна потом восстановить диск/раздел из этого образа. Что-то типа ghost4linux. Не обязательно полностью писать с нуля, допускается и приветствуется использование уже готовых приложений такого рода с открытым кодом
3. Ядро должно поддерживать как можно больше контроллеров HDD. Также требуется поддержка внешних USB накопителей (Flash, HDD) для хранения/загрузки образов. В случае конфликтов возможно меню выбора из нескольких ядер.
4. Интерфейс как можно проще. Выбрал диск/раздел с которого снимать образ, указал куда снимать и нажал кнопку. Аналогично, и разворачивание образа. В общем, чтобы было понятно обычному пользователю, который никогда не имел дела с названиями устройств в *NIX системах.
5. Текстового режима достаточно. Чтобы работало практически везде, на любом мониторе.
6. Желательно минимизировать требования к памяти (на RAM диск и т.д.).
7. Программа поставляется в исходных кодах, желательно на С, С++. Компилятор стандартный, gcc.
8. Также нужен будет проект ядра с модулями и все, что нужно для его компиляции и компиляции приложения. Проект загрузочного CD тоже нужен. Все это можно либо в виде виртуальной машины, либо с указанием дистрибутива, чтобы поставил и сразу откомпилировал. Естественно, краткое описание где и что к проекту (где сорцы, как скомпилить, как именно сделать образ CD).
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