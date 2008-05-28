Проект под Linux

Требуется программист под Linux.

Задача:

1. Сделать минимальный загрузочный CD диск с Linux или FreeBSD.

2. Написать программу для снятия образов с жесткого диска (диск целиком или отдельный раздел). Соответственно, программа должна потом восстановить диск/раздел из этого образа. Что-то типа ghost4linux. Не обязательно полностью писать с нуля, допускается и приветствуется использование уже готовых приложений такого рода с открытым кодом

3. Ядро должно поддерживать как можно больше контроллеров HDD. Также требуется поддержка внешних USB накопителей (Flash, HDD) для хранения/загрузки образов. В случае конфликтов возможно меню выбора из нескольких ядер.

4. Интерфейс как можно проще. Выбрал диск/раздел с которого снимать образ, указал куда снимать и нажал кнопку. Аналогично, и разворачивание образа. В общем, чтобы было понятно обычному пользователю, который никогда не имел дела с названиями устройств в *NIX системах.

5. Текстового режима достаточно. Чтобы работало практически везде, на любом мониторе.

6. Желательно минимизировать требования к памяти (на RAM диск и т.д.).

7. Программа поставляется в исходных кодах, желательно на С, С++. Компилятор стандартный, gcc.

8. Также нужен будет проект ядра с модулями и все, что нужно для его компиляции и компиляции приложения. Проект загрузочного CD тоже нужен. Все это можно либо в виде виртуальной машины, либо с указанием дистрибутива, чтобы поставил и сразу откомпилировал. Естественно, краткое описание где и что к проекту (где сорцы, как скомпилить, как именно сделать образ CD).