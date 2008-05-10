Получение координат своей иконки в трее

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Необходимо определить координаты (RECT) иконки своего приложения помещенной в трей с помошью компонента библиотеки RX - TRxTrayIcon. Описание технологии есть здесь: http://www.rsdn.ru/Forum/?mid=591972. Необходимо реализовать описанный алгоритм на Delphi6.

17 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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