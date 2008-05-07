Управление шаговым двигателем Pic16F877. Срочно!

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка229 просмотров

1. Собрать схему подключения pic16F877 + драйвер A3980 (Allegro) + ШД

2. Нарисовать схему в Автокаде или компасе

3. Написать программу управления ШД в среде MPLAB (Старт, стоп, выбор шага)

AutoCAD
17 лет назад
lived
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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