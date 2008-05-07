Разработка драйвера

Приветствую.

Необходимо разработать драйвер для персонального антивируса.

Суть работы:

1) Драйвер должен перехватывать (ОПЦИОНАЛЬНО):

А) Запуск любых приложений (exe, scr, com и пр.)

Б) Создание любого файла (например, при копировании или перемещении)

2) После перехвата данные о местонахождении файла отправляться в сервис и проверяются

А) Если файл чистый то драйверу возвращаются данные и разрешается работа с файлом (запуск, создание)

Б) Если файл заражен, соответственно запуск – создание файла должны быть заблокированы

3) Драйвер должен работать на OS: Windows: 2000,XP,VISTA + серверные OS из категории NT

4) При перехвате система не должна подвисать.

5) Желательно на С++

Это примерное описание. Более подробно нужно будет обсудить.

Жду от вас сумму и сроки разработки.