Приватный проект для Карманов Виталий (4912)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка182 просмотра

Приватный проект для Карманов Виталий (4912)

17 лет назад
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
22 отзыва
17 лет назад
$250
10 дней
Отличная работа Виталий! Как всегда качественно и в срок!
Отличный заказчик. Деньги получены, никаких проблем

Заявки фрилансеров

4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
22 отзыва
17 лет назад