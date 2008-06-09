Для локализации приложения на русский язык требуется добавить в EXE файл обход проверки дефолтной локали компа в программе, или найти место, где ее можно поменять на русский. Сейчас приложение требует локаль 1252.
Приватный проект для Карманов Виталий (4912)
Приватный проект для Карманов Виталий (4912)
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