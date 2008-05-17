Отредактировать exe-файл

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт7 заявок297 просмотров

Для локализации приложения на русский язык требуется добавить в EXE файл обход проверки дефолтной локали компа в программе, или найти место, где ее можно поменять на русский. Сейчас приложение требует локаль 1252.

17 лет назад
vit_bor
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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