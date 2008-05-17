Реализаця фильтров и декодеров в среде Direct Show. Написание модулей отображения графической информации. В случае заинтересованности высылайте краткое резюме на [email protected]
Отредактировать exe-файл
Для локализации приложения на русский язык требуется добавить в EXE файл обход проверки дефолтной локали компа в программе, или найти место, где ее можно поменять на русский. Сейчас приложение требует локаль 1252.
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