Требуется сделать свою сборку миранды

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок294 просмотра

Требуется сделать свою сборку миранды! По функциональности урезанную до квип. Нужно минимум функций. Сборка делается для простых пользователей не любящих много лишней информации. Далее согласовать работу с дизайнером и прикрутить дизайн без возможности его смены. Дизайнер свой.

P.s. урезанную не значит оригинал. Мне надо также убрать некоторые пункты Настройки.

Для более полной информации пишите в личку.

17 лет назад
kant
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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