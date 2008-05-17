Необходимо определить координаты (RECT) иконки своего приложения помещенной в трей с помошью компонента библиотеки RX - TRxTrayIcon. Описание технологии есть здесь: http://www.rsdn.ru/Forum/?mid=591972. Необходимо реализовать описанный алгоритм на Delphi6.
Требуется сделать свою сборку миранды
Требуется сделать свою сборку миранды! По функциональности урезанную до квип. Нужно минимум функций. Сборка делается для простых пользователей не любящих много лишней информации. Далее согласовать работу с дизайнером и прикрутить дизайн без возможности его смены. Дизайнер свой.
P.s. урезанную не значит оригинал. Мне надо также убрать некоторые пункты Настройки.
Для более полной информации пишите в личку.
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