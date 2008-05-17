Требуется сделать свою сборку миранды! По функциональности урезанную до квип. Нужно минимум функций. Сборка делается для простых пользователей не любящих много лишней информации. Далее согласовать работу с дизайнером и прикрутить дизайн без возможности его смены. Дизайнер свой.

P.s. урезанную не значит оригинал. Мне надо также убрать некоторые пункты Настройки.

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