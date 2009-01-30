Будет каталог товаров раcпределенный с разделами, подразделами... По функционалу - было бы идеально сделать так чтобы в админке можно было управлять шаблонами формы под каждый товар. т.е. добавлять поля, которые потом заоплнять можно будет в форме добавления товара. ...
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется веб-разработчик со знаниями PHP5, Yii, PostgreSQL. Приветствуется знание TDD (PHPUnit, SimpleTest, первое предпочтительнее). Резюме на: [email protected] [email protected] Удаленно, попроектно, з/п. з/п, удаленно – до 32000 Попроектно – по итогам обсуждения ТЗ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Gentoo, freebsd Опыт установки trac, svn Отражение DDoS В общем нужен профессиональный админ. Сервер в своих целях не использовать! Возможно как работа по з/п так и выполнение задач по мере необходимости и соответсвенно оплата за ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требования: Php, mysql, Ajax, jquery, google maps api. Опыт работы над большими разлвекательными порталами с учетом огромной нагрузки. Навыки администрирования сервера. (настройка и прочее) Умение разбираться в чужом коде. Трудолюбие и упорство, любовь к своей ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Мне нужен программист для работы над моим проектом. Проект – информационно-развлекательный портал. Работа со мной как с частным лицом на постоянной основе. Работа на дому, но можно и в офисе. З/п до 40000 тысяч, со ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
В центре Москвы открывается студия на 4ом этаже отдельно стоящего здания, рядом с м. Шаболовская и м. Октябрьская. Студии требуются энерегичные, целеустремленные, креативные, трудолюбивые ребята, желающие добиться больших высот! В студию принимается любой желающий работать ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать 56 страниц одного дизайна. Многие части повторяются на нескольких страницах. Кроссбраузерность. ie 6 выше, ff, safari, opera. Верстка должна проходить валидацию на w3c Пишите цену и сроки.HTML-верстка26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется программист для постоянной работы c офисом. Явка в офис не обязательна, работа будет на дому. Собеседование в офисе. Город Пермь. Зарплата по итогам собеседования – до 1000$ Зарплата стабильная без задержек. Опыт работы обязателен. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется программист на постоянку (не офис) для работы над проектом. Проект написан с использованием собственного фреймоворка, так что необходимо умения разбираться в чужих кодах. Опыт работы – обязателен. (от 3 лет)(однако если Вы хороший специалист ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется сделать свою сборку миранды! По функциональности урезанную до квип. Нужно минимум функций. Сборка делается для простых пользователей не любящих много лишней информации. Далее согласовать работу с дизайнером и прикрутить дизайн без возможности его смены. ...Системное программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать редизайн. Мне некоторые дизайнеры говорили что меню в правом верхнем углу нальзя ставить + место под регистрацию и логин отведено много.. так что с шапкой можно пофантазировать. Цветовую гамму и стиль сохранить такой же ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется произвести "легкий" редизайн и смена блоков сайта http://www.next24.ru/ в соответствии с WEB 2.0 то что есть в данный момент больше напоминает на стандартный варезный диз в три колонки Все разделы, блоки и тд можно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется тестер для сайта http://www.next24.ru/ Цена договорная + если у вас есть комманда людей которые могут пополнить сайт контентом пишите обсудим (перед началом рекламной компании требуется оживить сайт контентом, то есть вести блоги создать ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
Скоро будет создать сайт будущей вэбстудии, опыт продвижения был только с google. Требуется продвижение сайта по запросам - "создание сайта" или других на ваш взгляд более оптимальных - до первых мест на яндексе. Жду от вас ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется постер.. который бы искал на американских сайтах интересный контент, переводил бы на русский (новости про технику) - примерно 4-5 небольших новостей в день кроме субботы и воскресения... цена договорная.Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Скоро открывается проект. Немного сведений о нем: проект развлекательной направленности (блоги, новости, знакомства, альбомы и тд) Хочю открыть раздел с контентом схожим на сайте webpark.ru или fishki.net (кроме материалов с видео-подборкой и эротической направленностью) (5 постов 5 ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5000
Требуется создать портал на основе составленного технического задания. Работа только для профессионалов.! Никаких залогов и предоплаты.... Оплата только после 100% выполненной работы. Програмисты только из Москвы...(желательно не с окраины города, чтобы была возможность встречаться для ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется доработка CMS портала по составленному тех. заданию Сроки ограничены - до 20 числа!! Желателен опыт работы с двигом DataLife-Engine Просьба писать кодерам из МосквыВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен кодер с отличным знанием php и желательно, чтобы был знаком с новостным двигом Datalife-Engine так как потребуется изрядно распотрошить движок и добавить новые возможности дописать модули доработать систему бзопасности и тд.... Кодер должен быть из ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть катлог сайтов http://letstart.ru/catalog Нужно произвести обмен ссылками с сайтами чей pr не ниже 5 а тиц не ниже 100 и конечно все ссылки разложить в каталоге по разделам и тд.... обменяться надо примерно со 100 сайтами....Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт18 лет назад