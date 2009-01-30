Будет каталог товаров раcпределенный с разделами, подразделами... По функционалу - было бы идеально сделать так чтобы в админке можно было управлять шаблонами формы под каждый товар. т.е. добавлять поля, которые потом заоплнять можно будет в форме добавления товара. ...