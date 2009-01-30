kant

Гость kant

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Каталог товаров на любой цмс и прикрутить дизайн.

    Будет каталог товаров раcпределенный с разделами, подразделами... По функционалу - было бы идеально сделать так чтобы в админке можно было управлять шаблонами формы под каждый товар. т.е. добавлять поля, которые потом заоплнять можно будет в форме добавления товара. ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист.

    Требуется веб-разработчик со знаниями PHP5, Yii, PostgreSQL. Приветствуется знание TDD (PHPUnit, SimpleTest, первое предпочтительнее). Резюме на: [email protected] [email protected] Удаленно, попроектно, з/п. з/п, удаленно – до 32000 Попроектно – по итогам обсуждения ТЗ.

    PostgreSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен админ

    Gentoo, freebsd Опыт установки trac, svn Отражение DDoS В общем нужен профессиональный админ. Сервер в своих целях не использовать! Возможно как работа по з/п так и выполнение задач по мере необходимости и соответсвенно оплата за ...

    FreeBSD
    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист на постоянку.Офис или нет – решать Вам

    $2500

    Требования: Php, mysql, Ajax, jquery, google maps api. Опыт работы над большими разлвекательными порталами с учетом огромной нагрузки. Навыки администрирования сервера. (настройка и прочее) Умение разбираться в чужом коде. Трудолюбие и упорство, любовь к своей ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист в Москве. Не офис!

    $2500

    Мне нужен программист для работы над моим проектом. Проект – информационно-развлекательный портал. Работа со мной как с частным лицом на постоянной основе. Работа на дому, но можно и в офисе. З/п до 40000 тысяч, со ...

    MySQLjQueryAjax
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сотрудники в студию

    В центре Москвы открывается студия на 4ом этаже отдельно стоящего здания, рядом с м. Шаболовская и м. Октябрьская. Студии требуются энерегичные, целеустремленные, креативные, трудолюбивые ребята, желающие добиться больших высот! В студию принимается любой желающий работать ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка дизайна проекта.

    Требуется сверстать 56 страниц одного дизайна. Многие части повторяются на нескольких страницах. Кроссбраузерность. ie 6 выше, ff, safari, opera. Верстка должна проходить валидацию на w3c Пишите цену и сроки.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист для работы с офисом

    $1000

    Требуется программист для постоянной работы c офисом. Явка в офис не обязательна, работа будет на дому. Собеседование в офисе. Город Пермь. Зарплата по итогам собеседования – до 1000$ Зарплата стабильная без задержек. Опыт работы обязателен. ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист для работы над большим проектом.

    $1000

    Требуется программист на постоянку (не офис) для работы над проектом. Проект написан с использованием собственного фреймоворка, так что необходимо умения разбираться в чужих кодах. Опыт работы – обязателен. (от 3 лет)(однако если Вы хороший специалист ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется сделать свою сборку миранды

    $100

    Требуется сделать свою сборку миранды! По функциональности урезанную до квип. Нужно минимум функций. Сборка делается для простых пользователей не любящих много лишней информации. Далее согласовать работу с дизайнером и прикрутить дизайн без возможности его смены. ...

    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн next24

    $100

    Нужно сделать редизайн. Мне некоторые дизайнеры говорили что меню в правом верхнем углу нальзя ставить + место под регистрацию и логин отведено много.. так что с шапкой можно пофантазировать. Цветовую гамму и стиль сохранить такой же ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта Next24 в соответствии с web 2.0

    $250

    Требуется произвести "легкий" редизайн и смена блоков сайта http://www.next24.ru/ в соответствии с WEB 2.0 то что есть в данный момент больше напоминает на стандартный варезный диз в три колонки Все разделы, блоки и тд можно ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется тестер для сайта NEXT24

    Требуется тестер для сайта http://www.next24.ru/ Цена договорная + если у вас есть комманда людей которые могут пополнить сайт контентом пишите обсудим (перед началом рекламной компании требуется оживить сайт контентом, то есть вести блоги создать ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поисковая оптимизация сайта для яндекса

    Скоро будет создать сайт будущей вэбстудии, опыт продвижения был только с google. Требуется продвижение сайта по запросам - "создание сайта" или других на ваш взгляд более оптимальных - до первых мест на яндексе. Жду от вас ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод новостей с английского

    $250

    Требуется постер.. который бы искал на американских сайтах интересный контент, переводил бы на русский (новости про технику) - примерно 4-5 небольших новостей в день кроме субботы и воскресения... цена договорная.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ежедневное наполнение сайта

    $500

    Скоро открывается проект. Немного сведений о нем: проект развлекательной направленности (блоги, новости, знакомства, альбомы и тд) Хочю открыть раздел с контентом схожим на сайте webpark.ru или fishki.net (кроме материалов с видео-подборкой и эротической направленностью) (5 постов 5 ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать портал на основе тех задания.

    $5000

    Требуется создать портал на основе составленного технического задания. Работа только для профессионалов.! Никаких залогов и предоплаты.... Оплата только после 100% выполненной работы. Програмисты только из Москвы...(желательно не с окраины города, чтобы была возможность встречаться для ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется доработка CMS портала по составленному тех. заданию

    $500

    Требуется доработка CMS портала по составленному тех. заданию Сроки ограничены - до 20 числа!! Желателен опыт работы с двигом DataLife-Engine Просьба писать кодерам из Москвы

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется php-кодер для доработки портала

    $250

    Нужен кодер с отличным знанием php и желательно, чтобы был знаком с новостным двигом Datalife-Engine так как потребуется изрядно распотрошить движок и добавить новые возможности дописать модули доработать систему бзопасности и тд.... Кодер должен быть из ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Повышение тиц и пр

    $50

    Есть катлог сайтов http://letstart.ru/catalog Нужно произвести обмен ссылками с сайтами чей pr не ниже 5 а тиц не ниже 100 и конечно все ссылки разложить в каталоге по разделам и тд.... обменяться надо примерно со 100 сайтами....

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SeniaMaster
Арсений 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$400
10 баллов
17 лет назад
Требуется доработка CMS портала по составленному тех. заданию
Отличный чел.. всё быстро оплатил. Приятно работать.