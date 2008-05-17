Реализация фильтров в среде Direct Show

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки222 просмотра

Реализаця фильтров и декодеров в среде Direct Show. Написание модулей отображения графической информации.

В случае заинтересованности высылайте краткое резюме на [email protected]

17 лет назад
krasnaia1
Кирилл 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров