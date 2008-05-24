Программа под Linux

Требуется программист под Linux.

Задача следующая:

1. Есть загрузочный диск CD и с него автоматически запускается Linux

2. Затем также автоматом запускается программа, которая делает следующее:

a. Считывает и показывает все устройства (диски, сетевый диски, USB). Показывает занятое и свободное пространство на устройствах

b. Может запустить какие-то другие программы из программ входящих в дистрибутив Linux (видимо с помощью командной строки)

c. Есть список из нескольких программ, которые надо будет запускать – значит должно быть меню для вызова этих программ

Технические требования

1. Загрузочный дистрибутив Linux должен быть как можно меньше размером.

2. Программа поставляется в исходных кодах и должна быть разработана на доступном компиляторе, который поставляется вместе с исходниками.

3. Компилятор не должен иметь какие-либо большие библиотеки, чтобы не увеличивать дистрибутив Linux, который и так будет сведен к минимуму (т.е. если Java допустим, то не должен тащиться RunTime в 50MB)