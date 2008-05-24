Нужно изменить код небольшой програмки написанной на Delphi 7 так чтобы она работала в Delphi 2007 без использования JVCL. Код программы во вложениях.
Программа под Linux
Требуется программист под Linux.
Задача следующая:
1. Есть загрузочный диск CD и с него автоматически запускается Linux
2. Затем также автоматом запускается программа, которая делает следующее:
a. Считывает и показывает все устройства (диски, сетевый диски, USB). Показывает занятое и свободное пространство на устройствах
b. Может запустить какие-то другие программы из программ входящих в дистрибутив Linux (видимо с помощью командной строки)
c. Есть список из нескольких программ, которые надо будет запускать – значит должно быть меню для вызова этих программ
Технические требования
1. Загрузочный дистрибутив Linux должен быть как можно меньше размером.
2. Программа поставляется в исходных кодах и должна быть разработана на доступном компиляторе, который поставляется вместе с исходниками.
3. Компилятор не должен иметь какие-либо большие библиотеки, чтобы не увеличивать дистрибутив Linux, который и так будет сведен к минимуму (т.е. если Java допустим, то не должен тащиться RunTime в 50MB)
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