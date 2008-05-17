Delphi внесение изменений в код

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок407 просмотров

Нужно изменить код небольшой програмки написанной на Delphi 7 так чтобы она работала в Delphi 2007 без использования JVCL.

Код программы во вложениях.

Delphi
17 лет назад
truestarit
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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