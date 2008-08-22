Подключение платежной системы Cyberplat

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Завершен3 заявки248 просмотров

Необходимо подлючить платежную систему Cyberplat к сайтам: www.tuttele.com (на английском) и www.tuttele.ru (на русском). Сайт на английском использует систему Joomla (shopping cart) . Необходим программер, который говорит на английском и русском.

Joomla
17 лет назад
tuttelecom
Карим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

yarula
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$150
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yarula
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад