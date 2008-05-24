Подпрограмма для плеера под XP и Vista

Требуется создать подпрограммку для плеера

и встроить ее в Windows media player 11 и

http://3dtv.at/Index_en.aspx

КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕД ФУНКЦИИ:

1) не мешает играть плееру

2) перед выводом кадра получает управление

3) вызывает готовый DLL и передает ему 5 чисел

4) возвращает управление плееру и он выводит очередной кадр.

также необходим установщик для этой программки,

который встраивает ее в плейер и добавляет ему несколько строк в меню,

которые вкл/выкл эту подпрограммку.

Это описание функционала

Жду от Вас предложений по правильной формулировке задачи

Сроков и возможностей реализации