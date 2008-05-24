Тулза, запускающая программу в скрытом режиме

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок238 просмотров

Нужна тулза, которая бы запускала другую программу в бэкграунде при загрузке, убирала ее из трэя и из диспетчера задач (или изменяла название)

icq: 344020127

17 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров