Консультант по SharePoint Server 2007

ПрочееЗакрытнет заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен консультант или специалист знающий SharePoint Server 2007. Допустим надо решить такую задачу: всем пользователям сайта назначить alerts через один макрос или другую процедуру - консультанту виднее. Нужны частые, но короткие по загрузке консультации. Могутбыть, естесствено, и другие вопросы по SharePoint Server 2007.

16 лет назад
franzag
AG Franz 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Загрузить фотки к товарам, 16 позиций

    $200

    Не хватка времени! Дело для школьника, элементарно как 2+2. работы на 30 мин, сроки сегодня. бюджет 200 руб. Задача. Есть сайт с каталогом товаров. Нужно через админку залить фотки к позициям товаров. 2 мелкие фотки и три ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Увеличить трафик

    Увеличить трафик. Интересует трафик по двум категориям. 1.Любой траф. Указывайте цену за 1000 хостов в день. Укажите сколько максимум хостов можно нагнать. 2.Тематический траф. Постинг сообщений на тематических форумах, блогах, досках обьявлений, и прочее. Укажите цену за одно ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администрирование проекта

    Нужен админ для проекта + он же должен будет выставлять новости (проект: Warez). Проект новый, перспективный - есть новые взгляды и возможности для получения максимальной прибыли с проекта. Оплата % с прибыли. P.S. Минимальное обучение гарантируется, человек ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Забивать сайты информацией

    Нужен человек, грамотный, отвественный, ПОСТОЯНСТВО, аккуратный (возможно девушка) для забивки контекта на предоставленные сайты. В данный момент имеется 2 сайта, но планируется увеличить из до 25-30 штук, работа постоянная, оплата - % с прибыли сайтов. ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка сайта на наш хостинг на языке ASP

    Имеются скрипты агентства недвижимости, есть хостинг и домен. Необходимо установить движок на сервер. Язык ASP. Срочно! Оплата по договорённости, движок Enthrallweb eHomes.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновление статей/новостей

    $100

    обновление статей/новостей на сайте. 2-3 новости или статьи в неделю. постоянная удалённая. увеличение гонорара при увеличении объёмов.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Анализ GSM покрытия

    Требуется произвести анализ покрытия сетями GSM четырьми ведущими операторами в заданной точке (Петербург, р-н м.Лесная). Определить доступные БС, напраления на них, силу сигнала и др. параметры. Результатом работы являются обоснованные рекомендации по оптимальной установке направленной ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад