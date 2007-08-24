Увеличить трафик.

Описание задачи: 1) Что есть: В офисе связь реализонана через ip-soft fone telphin, в качестве провайдра услуги ip-tel используется шлюз от компании telphin(sip.telphin.com)! Используется как для исходящей, так и для входящей связи(входящая реализована через услугу "серийный ...