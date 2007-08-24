Нужен админ для проекта + он же должен будет выставлять новости (проект: Warez). Проект новый, перспективный - есть новые взгляды и возможности для получения максимальной прибыли с проекта. Оплата % с прибыли. P.S. Минимальное обучение гарантируется, человек ...
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Увеличить трафик.
Интересует трафик по двум категориям.
1.Любой траф. Указывайте цену за 1000 хостов в день. Укажите сколько максимум хостов можно нагнать.
2.Тематический траф. Постинг сообщений на тематических форумах, блогах, досках обьявлений, и прочее. Укажите цену за одно сообщение/один форум, блог, доска. Укажите максимум сколько можете простить и сумму.
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