Забивать сайты информацией

ПрочееЗакрыт17 заявок249 просмотров
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Нужен человек, грамотный, отвественный, ПОСТОЯНСТВО, аккуратный (возможно девушка) для забивки контекта на предоставленные сайты. В данный момент имеется 2 сайта, но планируется увеличить из до 25-30 штук, работа постоянная, оплата - % с прибыли сайтов.

Работа в команде.

P.S. Обучения, помощь, советы - гарантируются.

16 лет назад
numismat
Гость 
NaN летИзраиль
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
ka-p
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов(-2)
16 лет назад
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