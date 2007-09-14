Подключение компьютеров в Москве

Не хватка времени! Дело для школьника, элементарно как 2+2. работы на 30 мин, сроки сегодня. бюджет 200 руб. Задача. Есть сайт с каталогом товаров. Нужно через админку залить фотки к позициям товаров. 2 мелкие фотки и три ...