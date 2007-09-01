Загрузить фотки к товарам, 16 позиций

Увеличить трафик. Интересует трафик по двум категориям. 1.Любой траф. Указывайте цену за 1000 хостов в день. Укажите сколько максимум хостов можно нагнать. 2.Тематический траф. Постинг сообщений на тематических форумах, блогах, досках обьявлений, и прочее. Укажите цену за одно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не хватка времени! Дело для школьника, элементарно как 2+2.
работы на 30 мин, сроки сегодня. бюджет 200 руб.
Задача.
Есть сайт с каталогом товаров. Нужно через админку залить фотки к позициям товаров. 2 мелкие фотки и три большие.
Всего 5!
Картинки дам.
Каталог для дверей. Двери бывают открытые и глухие. - это и есть те 2 мелкие фотки + к ним в расширенном варианте добавляются скриншоты больших.
Залить нужно структурно: сначала глухая, потом открытая, попарно!
Кол-во позиций 16-18 товаров.
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