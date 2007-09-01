Загрузить фотки к товарам, 16 позиций

Не хватка времени! Дело для школьника, элементарно как 2+2.

работы на 30 мин, сроки сегодня. бюджет 200 руб.

Задача.

Есть сайт с каталогом товаров. Нужно через админку залить фотки к позициям товаров. 2 мелкие фотки и три большие.

Всего 5!

Картинки дам.

Каталог для дверей. Двери бывают открытые и глухие. - это и есть те 2 мелкие фотки + к ним в расширенном варианте добавляются скриншоты больших.

Залить нужно структурно: сначала глухая, потом открытая, попарно!

Кол-во позиций 16-18 товаров.