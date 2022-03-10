freedesignpro

Марина freedesignpro

 
50 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Современный и качественный дизайн сайтов

Немного обо мне. 👋

Всем привет! Меня зовут Марина. Занимаюсь дизайном лендингов, интернет магазинов, промо сайтов. Готова доработать ваш сайт с уже заданной стилистикой. 

Условия сотрудничества, цены, сроки. 

Сроки обговариваю сразу. Всегда стараюсь укладываться строго в заданные сроки!

Цена также обговаривается лично. Но много не беру)

Основные инструменты и навыки: 

В основном я работаю в Фигме, для более сложных сайтов использую Фотошоп.

Ссылки и контакты: 💬

Телеграм: @frickas

Почта: [email protected]

Всегда на связи! 酪

Напишите мне и я всегда отвечу на ваши вопросы.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $25от 4 дней
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