Современный и качественный дизайн сайтов
Немного обо мне. 👋
Всем привет! Меня зовут Марина. Занимаюсь дизайном лендингов, интернет магазинов, промо сайтов. Готова доработать ваш сайт с уже заданной стилистикой.
Условия сотрудничества, цены, сроки.
Сроки обговариваю сразу. Всегда стараюсь укладываться строго в заданные сроки!
Цена также обговаривается лично. Но много не беру)
Основные инструменты и навыки:
В основном я работаю в Фигме, для более сложных сайтов использую Фотошоп.
Ссылки и контакты: 💬Телеграм: @frickas
Почта: [email protected]
Всегда на связи! 酪
Напишите мне и я всегда отвечу на ваши вопросы.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Lending page call centr40 просмотров
- Строительство бань61 просмотр
- Организация и проведение праздников515 просмотров
Дизайн сайтов
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$1/час
от $25от 4 дней
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