Современный и качественный дизайн сайтов

Немного обо мне. 👋

Всем привет! Меня зовут Марина. Занимаюсь дизайном лендингов, интернет магазинов, промо сайтов. Готова доработать ваш сайт с уже заданной стилистикой.

Условия сотрудничества, цены, сроки. 

Сроки обговариваю сразу. Всегда стараюсь укладываться строго в заданные сроки!

Цена также обговаривается лично. Но много не беру)

Основные инструменты и навыки: 

В основном я работаю в Фигме, для более сложных сайтов использую Фотошоп.

Ссылки и контакты: 💬

Почта: [email protected]

Всегда на связи! 酪

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