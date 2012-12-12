gajana

Ирина gajana

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
курсовые, рефераты, дипломы

Опыт в написании курсовых, рефератов и дипломов более 12 лет, более 2500 работ.

Предметы:

- гуманитарные (педагогика, психология, спец. психология, логопедия, соц.работа, политология, СКД, социология, этика, культурология, журналистика, филос-ия, БЖД и др.); к дипломам по психол. и педагогике – стат. обработка на SPSS;

- экономические (менеджмент, маркетинг, PR, реклама, туризм, деловое общение, история экономических учениий, управление персоналом, теория организации, мировая экономика), без расчетов;

- право.

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Отзывы заказчиков
globals2011
Анна 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Реферат- социология
Качественно с соблюдением заявленных сроков был написан реферат Ириной, рекомендуем данного автора.
все хорошо
Ответный отзыв
globals2011
Анна 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Курсовые - логопедия
Оперативно, качественно и в срок было выполнено 3 курсовых проекта, благодарим автора за проделанную работу, в дальнейшем будем обращаться к Ирине.
все нормально
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга