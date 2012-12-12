курсовые, рефераты, дипломы
Опыт в написании курсовых, рефератов и дипломов более 12 лет, более 2500 работ.
Предметы:
- гуманитарные (педагогика, психология, спец. психология, логопедия, соц.работа, политология, СКД, социология, этика, культурология, журналистика, филос-ия, БЖД и др.); к дипломам по психол. и педагогике – стат. обработка на SPSS;
- экономические (менеджмент, маркетинг, PR, реклама, туризм, деловое общение, история экономических учениий, управление персоналом, теория организации, мировая экономика), без расчетов;
- право.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Курсовая по дошкольной педагогике277 просмотров
- Курсовая по гражданскому процессу350 просмотров
- Курсовая по психологии204 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
11 лет назад
Качественно с соблюдением заявленных сроков был написан реферат Ириной, рекомендуем данного автора.
Ответный отзыв
все хорошо
$20
10 баллов
11 лет назад
Оперативно, качественно и в срок было выполнено 3 курсовых проекта, благодарим автора за проделанную работу, в дальнейшем будем обращаться к Ирине.
Ответный отзыв
все нормально
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга