курсовые, рефераты, дипломы

Опыт в написании курсовых, рефератов и дипломов более 12 лет, более 2500 работ.

Предметы:

- гуманитарные (педагогика, психология, спец. психология, логопедия, соц.работа, политология, СКД, социология, этика, культурология, журналистика, филос-ия, БЖД и др.); к дипломам по психол. и педагогике – стат. обработка на SPSS;

- экономические (менеджмент, маркетинг, PR, реклама, туризм, деловое общение, история экономических учениий, управление персоналом, теория организации, мировая экономика), без расчетов;

- право.