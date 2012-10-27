globals2011

Анна globals2011

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Менеджер по подбору персонала

Наша компания ищет авторов написания научных работ, ответственных, пунктуальных, желающих развиваться и зарабатывать.

Отзывы фрилансеров
gajana
Ирина 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
5 баллов
9 лет назад
Курсовые - логопедия
все нормально
Оперативно, качественно и в срок было выполнено 3 курсовых проекта, благодарим автора за проделанную работу, в дальнейшем будем обращаться к Ирине.
Ответный отзыв
gajana
Ирина 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$7
7 баллов
9 лет назад
Реферат- социология
все хорошо
Качественно с соблюдением заявленных сроков был написан реферат Ириной, рекомендуем данного автора.
Ответный отзыв