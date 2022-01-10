galakoa

Андрей galakoa

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист по монтажу видеоконтента

Монтирую с 2019 года. Обладаю навыками работы в Premier pro и After Effects (монтаж по законам комфортности, цветокоррекция, чистка звука, работа с 3d графикой и моушн дизайн) . Знание английского на уровне upper intermediate (B2). Есть портфолио: https://www.instagram.com/galakoa/

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Отзывы заказчиков

Muramat_Kuskov
Сергей 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
Смонтировать видео с мероприятия
Андрей ответственно подходит к решению задач. Работа сделана качественно и в установленный срок. Буду продолжать сотрудничество и вам рекомендую!