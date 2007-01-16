galish

Гость galish

 
39 летРоссия/Уфа
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Качественная, валидная CSS-верстка сайтов.

Кроссбраузерность (IE5.5+, FF 1.0+, Opera 8+, Safari), резиновость. чистота кода.

Сроки: от 4 часов до нескольких дней.

На связи каждый день с 7 утра по мск.:

icq: 308885395

Верстка сайтаCSS
Отзывы заказчиков
nokias
Павел 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
17 лет назад
Доработка дизайна/верстки сайта. Срок 1 день!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
customer
Алексей 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
17 лет назад
Верстка портала.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!