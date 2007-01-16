Качественная, валидная CSS-верстка сайтов.
Кроссбраузерность (IE5.5+, FF 1.0+, Opera 8+, Safari), резиновость. чистота кода.
Сроки: от 4 часов до нескольких дней.
На связи каждый день с 7 утра по мск.:
icq: 308885395
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!