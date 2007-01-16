Качественная, валидная CSS-верстка сайтов.

Кроссбраузерность (IE5.5+, FF 1.0+, Opera 8+, Safari), резиновость. чистота кода.

Сроки: от 4 часов до нескольких дней.

На связи каждый день с 7 утра по мск.:

icq: 308885395