$30
Нужен подробный анализ картина Гогена "Жена короля". Примерный объем - 8 страниц. План анализа, содержащий минимальные требования, прикреплен ниже.
Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужен подробный анализ картина Гогена "Жена короля". Примерный объем - 8 страниц. План анализа, содержащий минимальные требования, прикреплен ниже.
Предполагается периодическое размещение новостей по относительно узкой юридической тематике, плюс раздел-визитка компании, предлагающая услуги в этой сфере. Соответственно, требуется относительно официальный дизайн сайта, с удобной новостной полосой, включающей несколько разделов.