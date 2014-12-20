gan1000

Егор gan1000

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн новостного сайта в правовой сфере

    $300

    Предполагается периодическое размещение новостей по относительно узкой юридической тематике, плюс раздел-визитка компании, предлагающая услуги в этой сфере. Соответственно, требуется относительно официальный дизайн сайта, с удобной новостной полосой, включающей несколько разделов.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад