Предполагается периодическое размещение новостей по относительно узкой юридической тематике, плюс раздел-визитка компании, предлагающая услуги в этой сфере. Соответственно, требуется относительно официальный дизайн сайта, с удобной новостной полосой, включающей несколько разделов.