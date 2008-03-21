Требуется сверстать сайт (4 страницы) по готовому дизайну (psd-исходники). Требования: кроссбраузерность, максимальное соответствие макета дизайну при минимуме использованной графики, логичная вёрстка на основе css и div'ов (чем меньше таблиц и "оформительских" тэгов - тем лучше), ...
Студент факультета информационных технологий по специальности "Прикладная математика и информатика", 4 курс.
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен дизайнер для работы в команде. Суть проекта: придумываем идею, создаём под неё сайт и зарабатываем на нём деньги. На первых порах - оплата процентов от прибыли со сделанного сайта. Потом, если работа будет успешной, ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется программист в команду. Можно без опыта работы, на любом уровне владения ЯП. Суть проекта: создаём собственные сайты для дальнейшего продвижения и продажи. От вас: знание основ программирования, знание (либо желание изучить) php и MySQL. Вы получите: % ...Веб-программирование35 заявокЗакрыт15 лет назад
Возьму начинающего верстальщика в команду. Требуется знание html и javascript на любом уровне либо желание их изучить на реальных рабочих проектах. Суть работы - создаём собственные авторские сайты для дальнейшего их продвижения и продажи. Я предлагаю: % ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Набираю команду для создания веб-студии. Требуется верстальщик. Можно без портфолио. Желательно знание javascript. Обязательно - стремление учиться новому. На первом этапе планирую создать несколько собственных сайтов для портфолио. Оплата - процент от будущего дохода с них. Дальше, ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен программист для работы в команде. Суть проекта: придумываем идею, создаём под неё сайт и зарабатываем на нём деньги. Потом возможно будем принимать заказы. На первых порах - оплата процентов (10-20%) от прибыли со сделанного ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется контент-менеджер в начинающую веб-студию. Требования: исполнительность, оперативность, стремление учиться новому. Можно без опыта работы. Обязанности: подбор материалов на заданную тему, поиск информации в интернете, наполнение сайта контентом. На первых порах планируется выполнение "коробочных" проектов по собственным идеям ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Набираю команду энтузиастов для создания сайтов различной тематики. Нужны: - веб-программисты - дизайнеры - HTML-верстальщики - контент-менеджеры - специалисты по раскрутке Желательно студентов. Можно без опыта работы, но с желанием учиться. Оплата - процент от доходов с выполненного проекта.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт16 лет назад