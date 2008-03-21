gansas

Андрей Семакин gansas

 
37 летРоссия/Ижевск
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Студент факультета информационных технологий по специальности "Прикладная математика и информатика", 4 курс.

  • Сверстать сайт

    $70

    Требуется сверстать сайт (4 страницы) по готовому дизайну (psd-исходники). Требования: кроссбраузерность, максимальное соответствие макета дизайну при минимуме использованной графики, логичная вёрстка на основе css и div'ов (чем меньше таблиц и "оформительских" тэгов - тем лучше), ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Начинающий дизайнер

    Нужен дизайнер для работы в команде. Суть проекта: придумываем идею, создаём под неё сайт и зарабатываем на нём деньги. На первых порах - оплата процентов от прибыли со сделанного сайта. Потом, если работа будет успешной, ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется начинающий php-программист в команду

    Требуется программист в команду. Можно без опыта работы, на любом уровне владения ЯП. Суть проекта: создаём собственные сайты для дальнейшего продвижения и продажи. От вас: знание основ программирования, знание (либо желание изучить) php и MySQL. Вы получите: % ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищу начинающего верстальщика в команду

    Возьму начинающего верстальщика в команду. Требуется знание html и javascript на любом уровне либо желание их изучить на реальных рабочих проектах. Суть работы - создаём собственные авторские сайты для дальнейшего их продвижения и продажи. Я предлагаю: % ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Возьму начинающего верстальщика в команду

    Набираю команду для создания веб-студии. Требуется верстальщик. Можно без портфолио. Желательно знание javascript. Обязательно - стремление учиться новому. На первом этапе планирую создать несколько собственных сайтов для портфолио. Оплата - процент от будущего дохода с них. Дальше, ...

    Javascript
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется программист в команду

    Нужен программист для работы в команде. Суть проекта: придумываем идею, создаём под неё сайт и зарабатываем на нём деньги. Потом возможно будем принимать заказы. На первых порах - оплата процентов (10-20%) от прибыли со сделанного ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент-менеджер в команду

    Требуется контент-менеджер в начинающую веб-студию. Требования: исполнительность, оперативность, стремление учиться новому. Можно без опыта работы. Обязанности: подбор материалов на заданную тему, поиск информации в интернете, наполнение сайта контентом. На первых порах планируется выполнение "коробочных" проектов по собственным идеям ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Набираю команду для создания сайтов

    Набираю команду энтузиастов для создания сайтов различной тематики. Нужны: - веб-программисты - дизайнеры - HTML-верстальщики - контент-менеджеры - специалисты по раскрутке Желательно студентов. Можно без опыта работы, но с желанием учиться. Оплата - процент от доходов с выполненного проекта.

    HTML
    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад