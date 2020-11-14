garik57

Игорь garik57

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$525
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
$525
10 баллов
4 года назад
Нужен дизайн интернет магазина
Игорь, спасибо за интересный проект! Очень приятно с Вами работать. Надеюсь не в последний раз :) Рекомендую!
Очень приятно было работать с Денисом. Человек очень приятен, общителен, не пропадал, всегда держал связь. Заказ выполнил на отлично!
Ответный отзыв
Saichenko
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
Интернет магазин
Пока не получил оплату.
хорошо работал
Ответный отзыв
formtap
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
7 баллов
4 года назад
Разработка логотипа сайта
Заказчик не оплатил всю стоимость работы! А так, все хорошо!
отказался от сотрудничества по собственному желанию
Ответный отзыв
pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$135
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа
Работать с Игорем — это один восторг!!! Даже и добавить нечего, всё очень круто. Интереснейшее задание и прекрасное сотрудничество, а коммуникация Игоря выше всяких похвал! Рекомендую!!!
Очень понравилось работать с Артуром. Помимо того, что абсолютно удовлетворил желания по дизайну логотипа, так еще очень вежливый, интеллигентный, идет на уступки заказчику, не пропадает. Всем рекомендую, не пожалеете !! Еще раз спасибо большое Артур!
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