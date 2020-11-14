Нужна консультация по тз портала грамотно составить тз и сделать небольшой анализ ожидаю специалиста с опытом работы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн интернет магазина. тематика и описание отправлю по запросу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $135
Доброго времени суток! нужна помощь в разработке логотипа хочу узнать : готовы/можете взяться за работу ? какие сроки и цена? Сам сайт связан с призами, розыгрышами и подарками/ ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
доброго времени суток! нужна помощь в разработке логотипа хочу узнать : готовы/можете взяться за работу ? какие сроки и цена? Сам сайт связан с призами, розыгрышами и подарками/ ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
нужен интернет магазин ( тематика и тз в личку )Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать логотип для сайта. Сам сайт связан с призами, розыгрышами и подарками (рулетка). идея логотипа-Четырёхлистный клевер, символ удачи. Логотип нужен как иконка в сайте, фавикон, широкоформатный слайд для объявлений(имею ввиду просто ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад