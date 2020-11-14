Очень понравилось работать с Артуром. Помимо того, что абсолютно удовлетворил желания по дизайну логотипа, так еще очень вежливый, интеллигентный, идет на уступки заказчику, не пропадает. Всем рекомендую, не пожалеете !! Еще раз спасибо большое Артур!