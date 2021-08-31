Нужно сделать аниматик на примере такого: [url=https://youtu.be/4e_1SQBOCH4]https://youtu.be/4e_1SQBOCH4[/url] Хронометраж 1 минута. Раскадровка уже есть! От вас простая анимация. Программа любая удобная для вас, не принципиально. Срок 1 неделя. Подробности скину в личку. Пришлите ссылки на ваши работы. Если нам понравится друг с другом работать ...