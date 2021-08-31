На детский ютуб мультик нужен 3д аниматор Maya (в том числе начинающий и желающие улучшать свои навыки), а также Layout артист. Возможно в одном лице. Пример анимации https://www.youtube.com/channel/UC54gPkG3GEwFNDxxueq5__A Все ассеты предоставляются, в том числе заготовки по анимации. От аниматора ...
Я против войны в Украине!
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $370Анимация3 заявкиЗакрытгод назад
- $23
Нужно сделать аниматик на примере такого: [url=https://youtu.be/4e_1SQBOCH4]https://youtu.be/4e_1SQBOCH4[/url] Хронометраж 1 минута. Раскадровка уже есть! От вас простая анимация. Программа любая удобная для вас, не принципиально. Срок 1 неделя. Подробности скину в личку. Пришлите ссылки на ваши работы. Если нам понравится друг с другом работать ...Анимация3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Нужно сделать анимацию для рекламного ролика по сценарию 20 сек. Ролик и всю анимацию собирать в After Effects. Возможно понадобится плагин Duik. Преимущество отдам аниматору с ссылками на портфолио, а также кто сможет приступить сегодня. Если работали ...Анимация3 заявкиЗакрыт2 года назад