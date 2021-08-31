garikrin

Гарик garikrin

 
44 годаРоссия/Саратов
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
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  • 3D аниматор Maya + layout

    $370

    На детский ютуб мультик нужен 3д аниматор Maya (в том числе начинающий и желающие улучшать свои навыки), а также Layout артист. Возможно в одном лице. Пример анимации https://www.youtube.com/channel/UC54gPkG3GEwFNDxxueq5__A Все ассеты предоставляются, в том числе заготовки по анимации. От аниматора ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Анимация аниматика в люой удобной программе

    $23

    Нужно сделать аниматик на примере такого: [url=https://youtu.be/4e_1SQBOCH4]https://youtu.be/4e_1SQBOCH4[/url] Хронометраж 1 минута. Раскадровка уже есть! От вас простая анимация. Программа любая удобная для вас, не принципиально. Срок 1 неделя. Подробности скину в личку. Пришлите ссылки на ваши работы. Если нам понравится друг с другом работать ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Видеоролик 20 сек в After Effects (Duik)

    $50

    Нужно сделать анимацию для рекламного ролика по сценарию 20 сек. Ролик и всю анимацию собирать в After Effects. Возможно понадобится плагин Duik. Преимущество отдам аниматору с ссылками на портфолио, а также кто сможет приступить сегодня. Если работали ...

    After Effects
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    2 года назад