Писатель, копирайтер, рерайтер.
Готова взяться за любую работу с текстом и гарантирую её качество. Так же могу рассмотреть предложения работы и другой направленности, если это будет в моей компетенции. Если вам нужен грамотный, ответственный и опытный исполнитель-тогда вы попали по адресу.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Понравился подход к работе, Вероника сделала всё очень быстро и качественно. Побольше бы таких исполнителей.