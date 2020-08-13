Писатель, копирайтер, рерайтер.

Готова взяться за любую работу с текстом и гарантирую её качество. Так же могу рассмотреть предложения работы и другой направленности, если это будет в моей компетенции. Если вам нужен грамотный, ответственный и опытный исполнитель-тогда вы попали по адресу.