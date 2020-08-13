garkushav

Вероника Гаркуша garkushav

 
21 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Писатель, копирайтер, рерайтер.

Готова взяться за любую работу с текстом и гарантирую её качество. Так же могу рассмотреть предложения работы и другой направленности, если это будет в моей компетенции. Если вам нужен грамотный, ответственный и опытный исполнитель-тогда вы попали по адресу. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
7 часов назад
$5
10 баллов
3 года назад
Фотографирование
Понравился подход к работе, Вероника сделала всё очень быстро и качественно. Побольше бы таких исполнителей.
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Ответный отзыв