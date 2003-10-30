$20
Нужен скрипт или программка, которая может отслеживать появление выгодного курса на обменнике http://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp и сигнализировал какм-либо образом мне.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
20 лет назад
Нужен скрипт или программка, которая может отслеживать появление выгодного курса на обменнике http://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp и сигнализировал какм-либо образом мне.
Проспонсирую создание интернет-магазана. Нужна хорошая идея, интересный товар! Последующая раскрутка и помощь в сопровождении!
Создание виртуального обменног пункта. Перспектива очень большая.