gavrilenko_d

Нужно создать сайт для строительной компании. В принципе по такойже аналогии как и для прроектной компании. С перечислением услуг, выполняемых компанией, и уникальными текстами.
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Нужно создать сайт для проектной компании. В основном сайт информативный, об услугах предоставляемых компанией. Особых требований нет, кроме наполнения уникальными текстами.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интернет-магазину http://www.drag-mir.ru/ нужен грамотный, не испорченный москвой, ленью и деньгами сеошник )) Задачи: оптимизация сайта под ВЧ СЧ и НЧ запросы, продвижение сайта. Ваши предложения по минимальному бюджету в месяц.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте ювелирного интернет-магазина www.drag-mir.ru нужно доработать автоматическую загрузку контента с сайта www.estet.ru. Просьба присылать на почту ваши предложения по цене скрипта и срокам выполнения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $3000
Небходимо создать интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Сайт нужен креативный. Красивый. Легкий в пользовании.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Дмитрию за работу с нашей компанией. Всегда адекватный подход к нюансам проекта, своевременная оплата и приятное впечатление от совместной работы. Дмитрий, успеха и процветания вашему бизнесу.
Ответный отзыв
Еще раз повторюсь, что все было сделано очень быстро и качественно. Иногда даже я не успевал за Анной )). При этом она делала одновременно 2 сайта для меня. Спасибо Анна! Желаю удачи в бизнесе. Всем рекамендую.
$1000
10 баллов
11 лет назад
С Дмитрием всегда приятно работать. Клиент дает простор для творчества, но при этом на связи и готов предоставить необходимую информацию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
И как всегда Анна на высоте. Мне нужно было быстро сделать сайт для компании. Учитывая, что мы с Анной сотрудничаем уже давно, долго объяснять не пришлось. Все сделала быстро и качественно! Молодец! Так держать!!
$100
10 баллов
12 лет назад
На редкость адекватный и вменяемый заказчик, впечатления от сотрудничества самые благоприятные. Человек знает чего хочет и умеет это четко донести до исполнителя. Что немаловажно - умеет слушать других людей и с ним приятно общаться. Проблем с гонораром тоже никаких. В общем, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень грамотный програмист. Понимает с полу-слова. И не жадный . Спасибо за работу. Удачи!!
$3000
10 баллов
13 лет назад
Очень приятный в общении Клиент. Реализовывать данный проект для меня стало удовольствием. Нестандартные задачи стали приятным разнообразием. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на совместную реализацию еще не одного проекта.
Ответный отзыв
Больше всего понравилось необычайное терпение Анны, и умение выслушивать собеседника - заказчика, какой бы бред и фантазии он не нес! (это я про себя) А потом спокойненько вернуть его на землю и пояснить о всех плюсах и минусах его бредней. 5 баллов за это!! Именно это и квалифицирует Анну как профессионала, переговорщика, что является одним из главнейших в ведении бизнеса. Я получил именно то что хотел! Сайт на мой взгляд получился и привлекательный, и удобный в пользовании и с рядом технических возможностей. Конечно же все гладко не было, да и не могло быть. Были небольшие задержки по срокам, какие то недочеты незначительные НО, и это самое главное результат на лицо. Еще очень понравилось то, что Анна не копейничает и не просит за каждый чих доплату. С финансовой точки зрения для меня очень выгодное сотрудничество. Целый ряд доработок и переделок был как бонус от нее. Если человек в ее возрасте (а она довольно молодая девушка) может так вести дела, у нее большое будущее. РЕКОМЕНДУЮ!!