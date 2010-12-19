gavrilenko_d

Больше всего понравилось необычайное терпение Анны, и умение выслушивать собеседника - заказчика, какой бы бред и фантазии он не нес! (это я про себя) А потом спокойненько вернуть его на землю и пояснить о всех плюсах и минусах его бредней. 5 баллов за это!! Именно это и квалифицирует Анну как профессионала, переговорщика, что является одним из главнейших в ведении бизнеса. Я получил именно то что хотел! Сайт на мой взгляд получился и привлекательный, и удобный в пользовании и с рядом технических возможностей. Конечно же все гладко не было, да и не могло быть. Были небольшие задержки по срокам, какие то недочеты незначительные НО, и это самое главное результат на лицо. Еще очень понравилось то, что Анна не копейничает и не просит за каждый чих доплату. С финансовой точки зрения для меня очень выгодное сотрудничество. Целый ряд доработок и переделок был как бонус от нее. Если человек в ее возрасте (а она довольно молодая девушка) может так вести дела, у нее большое будущее. РЕКОМЕНДУЮ!!