Добрый день. Нужно спарсить телефоны с сайта http://fssprus.ru/iss/phonebook Таблицу выгрузить в csv иди эксель
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
5 лет назад
Добрый день. Нужно спарсить телефоны с сайта http://fssprus.ru/iss/phonebook Таблицу выгрузить в csv иди эксель
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