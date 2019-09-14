gbabenko

Бабенко gbabenko

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
$15
10 баллов
5 лет назад
Спарсить телефоны
Сотрудничеством полностью доволен, рекомендую как ответственного и обязательного заказчика.