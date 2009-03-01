geko2009

Egor geko2009

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Проектировщик. Разрабатываю концепцию интернет-ресурсов, юзабилити. Есть команда фрилансеров, которым я передаю заказы, исполняют быстро и качественно, имеют опыт работы в веб студиях. Есть отличный флешер, верстальщик, программист DLE, специалист по сайтам на Bitrix.

  • Сделать модуль регистрации пользователей

    $10

    Требуется создать 2 модуля регистрации пользователей на сайте CMS Drupal. Первый модуль регистрации позволяет пользователю добавлять информацию на сайт после регистрации, второй модуль присваивает пользователю статус VIP аккаунт, при этом регистрация происходит после оплаты webmoney.

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн на резину + изменение модулей в Drupal

    Нужен исполнитель для следующей работы. Не срочно, пока обдумываем все детали проекта. Чтобы в дальнейшем иметь в виду человека, способного реализовать задуманное за не слишком большую плату. Есть сайт. Стоит он на ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция шаблона в cms Drupal

    $100

    Нужно сделать интеграцию шаблона сайта в cms Drupal, свежую версию. Исправить некоторые неточности в верстке и залить всё на хостинг. Сделать форму отправки почты и некоторые модули. Работаю только через сделку без риска. (другие варианты ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад