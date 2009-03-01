Требуется создать 2 модуля регистрации пользователей на сайте CMS Drupal. Первый модуль регистрации позволяет пользователю добавлять информацию на сайт после регистрации, второй модуль присваивает пользователю статус VIP аккаунт, при этом регистрация происходит после оплаты webmoney.
Проектировщик. Разрабатываю концепцию интернет-ресурсов, юзабилити. Есть команда фрилансеров, которым я передаю заказы, исполняют быстро и качественно, имеют опыт работы в веб студиях. Есть отличный флешер, верстальщик, программист DLE, специалист по сайтам на Bitrix.
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищу программиста по CMS Drupal (DLE будет плюсом), проживающего в Новосибирске для долговременного сотрудничества. Есть заказы, которые необходимо реализовать. С уважнием.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен исполнитель для следующей работы. Не срочно, пока обдумываем все детали проекта. Чтобы в дальнейшем иметь в виду человека, способного реализовать задуманное за не слишком большую плату. Есть сайт. Стоит он на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать интеграцию шаблона сайта в cms Drupal, свежую версию. Исправить некоторые неточности в верстке и залить всё на хостинг. Сделать форму отправки почты и некоторые модули. Работаю только через сделку без риска. (другие варианты ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад