Профессиональный перевод художественной литературы и технических текстов

Профессиональное исполнение заказов по художественному, техническому переводу. Расшифровка и перевод видео и аудио материалов. Большой опыт работы с текстами различной тематики. Сохранение исходного форматирования.

Оперативность, ответственность, аккуратность.

Опыт работы:

август 2005 – настоящее время (7 лет)

Переводчик-фрилансер, автор научных, квалификационных работ.

Занималась выполнением переводов различной тематики для частных лиц. В том числе были выполнены:

• перевод полного издания медицинского справочника-реперториума по гомеопатии;

• перевод учебника по звукорежиссуре и композиции;

• перевод различных инструкций по технической эксплуатации оборудования для различных сфер деятельности, сценария для кино (на английский язык).

перевод медиа-курса философской, эзотерической направленности;

перевод тренинга и медиа-курса по маркетингу для бизнеса от известного "гуру" маркетинга Джея Абрахама.

перевод материалов по экономике развития для Института экономики города г. Москва.

Имеется также широкий опыт ведения деловой переписки на английском языке, перевода газетных и журнальных статей различной тематики, художественного перевода.

Образование:

1-вое высшее:

Филолог, преподаватель английского языка

2-е высшее: Переводчик (английский язык)

Языки: Английский – свободно, французский – базовый, украинский – носитель, русский – родной.

Профессиональные навыки:

Владение базовыми навыками международного научного письма APA Style (American Psychological Association style), Turabian Citation Style

Компьютерные навыки: опытный пользователь ПК, MS Office, Power Point, Internet, переводческих накопителей (CAT tools) типа Trados, OmegaT. В процессе освоения Wordfast.