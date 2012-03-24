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Рустам
gelonoyar
gelonoyar
49 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Перевод с английского
$30
астрологический прогноз
Переводы
1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Юлия
pretty_angel_077
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
139 отзывов
(-5)
$30
10 баллов
13 лет назад
Перевод с английского
Сотрудничеством с Рустамом осталась довольна, заказчик внимательный и приятный в общении, оплата мгновенная, никаких претензий. Рекомендую!
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Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
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