gelonoyar

Рустам gelonoyar

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Перевод с английского
Сотрудничеством с Рустамом осталась довольна, заказчик внимательный и приятный в общении, оплата мгновенная, никаких претензий. Рекомендую!