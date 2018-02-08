Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Меня зовут Евгения. Моя специализация - это разработка одностраничных и
многостраничных сайтов. Я постоянно отслеживаю изменение мировых трендов в сфере вэб-дизайна, поэтому мои проекты отличаются не только своей функциональностью, но и стилем, идущим в ногу со временем. Создание каждого
нового сайта для меня- это творческая задача, которую я стараюсь реализовать с
учетом всех пожеланий заказчика, и, что важно, всегда готова предложить Вам
свои идеи. А главное, я всегда сдаю работу в четко оговоренные сроки!
Я работаю по демократичным ценам :
· Лендинг от 4 500 р. (5-7 дней)
· Главная страница от 3 500 р. (5-7 дней)
· Внутренние страницы от 1500 р. (1-3 дня)
· Логотипы от 1000 р. (1-2 дня)
· Баннеры от 600 р. (1 день)
( Точную стоимость мы оговариваем после детального ознакомления с задачей )
Приятное предложение для самых первых:
Только для первых двух обратившихся при заказе лендинга я сделаю адаптив для смартфона и планшета БЕСПЛАТНО! При заказе многостраничного сайта на главную страницу скидка 50 %, и каждую 3-ю внутреннюю страницу сделаю в ПОДАРОК!
Оставляйте свои заявки в комментариях к моей теме. Количество мест ОГРАНИЧЕНО!
КАК ПРОИСХОДИТ СОТРУДНИЧЕСТВО?
1. На первом этапе мы обсуждаем с Вами техническое задание. Если оно отсутствует, то
я помогу в его составлении (провожу интервью, на котором мы совместно заполняем
брифф). Договариваемся о сроках и стоимости проекта.
2. Я создаю для Вас прототип. Мы вместе согласовываем расположение всех блоков, заголовков
и функциональных элементов макета, при необходимости вношу корректировки.
3. После этого разрабатываю дизайн главной страницы. Высылаю Вам макет на согласование,
при необходимости вносим правки.
4. Приступаю к разработке внутренних страниц (при работе над многостраничным сайтом), аналогично
присылаю Вам макеты на согласование, вношу правки до желаемого результата.
5. После окончательного согласования, Вы вносите оставшуюся оплату за проект, и я
отправляю исходники в формате PSD уже полностью готовые к верстке.
6. Кроме этого, мне будет очень приятно получить от вас отзыв о ходе нашего сотрудничества,
это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также с
удовольствием напишу отзыв и вам для формирования вашей репутации как
заказчика.
Для Вашего удобства РАСЧЕТ СО МНОЙ ПРОИСХОДИТ ПОЭТАПНО. При заказе лендинга,сначала Вы вносите предоплату (50% от ее стоимости) за декстопную версию, и по ее готовности оставшуюся часть суммы. Далее рассчитываемся за адаптивную версия сайта (если она необходима) . При заказе многостраничного сайта, оплата вносится сначала за главную страницу, далее за внутренние страницы и за адаптив.
В результате Вы получаете:
· Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.
· Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.
· Бережное отношение к Вашему времени, так как все работы я принципиально сдаю четко в срок.
· Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Со мной всегда можно связаться в Skype, WhatsApp и по электронной почте.
Как со мной связаться:
· Skype – genieview
· Email - [email protected]
· WhatsApp - +7903-165-26-60
Для расчета я использую:
· Тинькофф
· Webmoney
· Яндекс. Деньги
Интерес к проекту для меня важнее его масштабности! Обращайтесь, и я всегда буду рада нашему сотрудничеству!
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